Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-3-3, με τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Κώτσιρα, Αράο, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Ρούμπεν «εξάρι», οι Τσέριν και Μπερνάρ εσωτερικοί μέσοι, με τους Αϊτόρ-Τζούριτσιτς να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-2-3-1 και τον Πασχαλάκη κάτω από τα γκολπόστ. Τους Ροντινέι, Ρέτσο, Ντόη και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα. Αλεξανδρόπουλος και Έσε ήταν οι δύο χαφ στον άξονα, με τους Μασούρα-Ρίτσαρντς στα άκρα και τον Καρβάλιο πίσω από τον προωθημένο Ναβάρο.

Το ματς:

Νευρικό και… προσεκτικό το ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά, κλείνοντας τους χώρους και ψάχνοντας παράλληλα μπαλιές στην «πλάτη» της αντίπαλης άμυνας προκειμένου να απειλήσει. Αλλά τον Παναθηναϊκό να διατηρεί περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας, προσπαθώντας να αναπτυχθεί και να απειλήσει κυρίως από την δεξιά του πλευρά, έχοντας όμως ημιτελείς προσπάθειες.

Φάσεις δεν προέκυψαν, πάντως, και ένα δυνατό μαρκάρισμα του Αλεξανδρόπουλου, που «κιτρινίστηκε» στο 10’, στον Ρούμπεν ήταν το μοναδικό… αξιοσημείωτο γεγονός για αρκετή ώρα. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι φτάσαμε στο 19ο λεπτό για να δούμε την πρώτη τελική στο ματς, από πλευράς «πράσινων» με το σουτ του Μπερνάρ από το ύψος της μεγάλης περιοχής να περνάει ωστόσο άουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν πέντε λεπτά μετά, έστω και από λάθος αντιπάλου, όμως ο Μασούρας δεν εκμεταλλεύθηκε το κακό γύρισμα του Κώτσιρα και σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής πάνω στον Λοντίγκιν, που μπλόκαρε εύκολα. Από εκείνη τη φάση, μάλιστα, πήραν και ψυχολογία ενώ στο 29’, ξανά ο Μασούρας ήταν αυτή την φορά σε ρόλο δημιουργού, σε μια γρήγορη αντεπίθεση της ομάδας του, αλλά ο Κώτσιρας έδιωξε έγκαιρα το επικίνδυνο γύρισμά του από δεξιά για τον Ρίτσαρντς…

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε «μπλοκαρισμένος», έχασε τον Τζούριτσιτς με τραυματισμό στο 38ο λεπτό, ενώ στο «καπάκι» είδε τον Αϊτόρ να κάνει μια ατομική ενέργεια αλλά να σουτάρει ψηλά και άστοχα. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ιωαννίδης κατέγραψε μια ακόμα τελική, αλλά εξίσου… ακίνδυνη, αφού το πλασέ του ήταν συρτό και ο Πασχαλάκης μπλόκαρε άνετα.

Έχοντας καταφέρει να πάει το ματς εκεί που ήθελε, ο Ολυμπιακός «χτύπησε» στο 45’, με τον Αλεξανδρόπουλο να γίνεται κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή, μετά το διώξιμο του Τσέριν και την αδράνεια της άμυνας και με γυριστό σουτ να πετυχαίνει το 0-1 για τον Ολυμπιακό!

Στην ανάπαυλα του ντέρμπι, ο Φατίχ Τερίμ προέβη σε διπλή αλλαγή, βάζοντας Βέρμπιτς και Σπόραρ αντί των Αϊτόρ-Μπερνάρ, αλλάζοντας ουσιαστικά όλη την επιθετική του γραμμή και γυρίζοντας το σύστημα της ομάδας του σε 4-4-2.

Το «τριφύλλι» έβγαλε μεγαλύτερη ένταση στα πρώτα λεπτά στην επανάληψη και στο 53’, μετά από κόρνερ ο Βέρμπιτς μπήκε στην περιοχή, σούταρε, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από το δοκάρι. Ενώ ο Σλοβένος εξτρέμ είχε και μια κεφαλιά που κόντραρε στον Ροντινέι, τέσσερα λεπτά μετά.

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ έκανε κι αυτός στη συνέχεια τρεις διορθωτικές κινήσεις, αλλάζοντας πρόσωπα όμως, όχι νοοτροπία. Με τον Τερίμ να απαντάει στην… σκακιέρα των προπονητών, περνώντας τον Κώτσιρα σε ρόλο «κόφτη» και τον Βαγιαννίδη δεξί μπακ, προφανώς για να περιορίσει την δράση του Ποντένσε.

Τελικά, ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που κατάφερε να βρει γκολ, πληρώνοντας τον αντίπαλό του με το ίδιο «νόμισμα», από στατική φάση. Καθώς από την πολύ καλή εκτέλεση κόρνερ του Μαντσίνι, ο Ιωαννίδης με «καρφωτή» κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Πασχαλάκη, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 65’!

MVP:

Η «σφυρίχτρα»: Δεν είχε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη ή αμφισβητούμενη φάση να διαχειριστεί ο διαιτητής Βάινμπεργκερ. Σφύριζε βέβαια, αρκετά στο παιχνίδι, θέλοντας να διατηρήσει τον έλεγχο λόγω και κάποιων δυνατών μαρκαρισμάτων με αποτέλεσμα να έχουμε και πολλές διακοπές. Γενικά, πάντως, θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Αράο, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν (61' Βαγιαννίδης), Τσέριν, Μπερνάρ (46' Σπόραρ), Αϊτόρ (46' Βέρμπιτς), Ιωαννίδης, Τζούριτσιτς (38' λ.τ. Μαντσίνι).

Έμειναν στον πάγκο: Μπρινιόλι, Χουάνκαρ, Φικάι, Βιλένα, Κυριόπουλος.

Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα (61' Κίνι), Αλεξανδρόπουλος (61' Καμαρά), Έσε, Μασούρας (73' Γιόβετιτς), Καρβάλιο, Ρίτσαρντς (56' Ποντένσε), Ναβάρο (73' Φορτούνης).

Έμειναν στον πάγκο: Παπαδούδης, Ιμπόρα, Μαρτινς, Μπιανκόν.

Διαιτητής: Γιούλιεν Βάινμπεργκερ (Αυστρία).

Βοηθοί: Αντρέας Xάιντερχαϊχ, Μαξιμίλαν Κόλμπιτς (Αυστρία).

4ος διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).

VAR: Mάνουελ Σούτενγκρουμπερ (Αυστρία).

AVAR: Ράινχαρτ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής).

