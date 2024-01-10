Ο Αστέρας Τρίπολης το πάλεψε, αλλά ο Πανσερραϊκός έφυγε για τα προημιτελικά. Οι Αρκάδες είχαν ένα βουνό να ανέβουν μετά την ήττα με 2-0 στο πρώτο ματς, ωστόσο βρήκαν γρήγορο γκολ με τον Μάντζη και μπήκαν στο κόλπο της πρόκρισης. Παρόλα αυτά, σπατάλησαν τις ευκαιρίες τους και ο Άλεξιτς τιμώρησε μια αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα, με το τελικό 1-1 να δίνει το εισιτήριο για την οκτάδα στους Σερραίους.

Ανεπανάληπτη διπλή χαμένη φάση για τον Αστέρα με τον Μάντζη με το σκορ στο 1-1 και με ένα μισάωρο να απομένει, ενώ στιγμές αργότερα ο Ντιαρά αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη και έβαλε… ταφόπλακα στα όνειρα των Αρκάδων για να κυνηγήσουν το «θαύμα».

Με τον νικητή του Βόλος-ΠΑΟΚ θα παίξει η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-2 κατέβασε τον Πανσερραϊκό ο Πάμπλο Γκαρσία. Στην εστία ο Κατσίκας και οι Ντανκερλούι, Θυμιάνης, Γκοτζαμανίδης, Πεταυράκης στην τετράδα της άμυνας. Μορέιρα, Οικονόμου στα χαφ, στα πλάγια οι Μούργος, Σοφιανός και οι Γούλερι, Μπετανκόρ το δίδυμο στην επίθεση.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Αστέρα Τρίπολης ο Μίλαν Ράσταβατς. Ο Γραμματικάκης στο τέρμα, με τους Καρμόνα, Χριστόπουλο, Γκρόζντανιτς, Άλβαρες στην άμυνα. Βαλιέντε, Αλάγκμπε στον άξονα, με τους Ντιαρά, Καλτσά στα πλάγια και τον Σουρλή πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μάντζη.

Το ματς

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι, με την πρώτη καλή στιγμή να ανήκει στον Πανσερραϊκό στο 9ο λεπτό. Συγκεκριμένα, μετά από λάθος αντίδρασης της άμυνας του Αστέρα, ο Ντιαρά στην προσπάθειά του να απομακρύνει βρήκε τον Μπετανκόρ, ο οποίος έκανε την κεφαλιά αλλά ο Γραμματικάκης μπλόκαρε. Στην συνέχεια οι Αρκάδες πήραν μέτρα στο γήπεδο και άρχισαν να γίνονται απειλητικοί, με την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς να ανοίγει το σκορ στο 16ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μάντζης πήδηξε ψηλότερα από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Στο 24ο λεπτό ο Αστέρας είχε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα, όταν μετά από γύρισμα του Καρμόνα, ο Σουρλής έκανε το πλασέ με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ. Κάπως έτσι, έχασαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα από πολύ νωρίς!

Τα λεπτά περνούσαν, οι Αρκάδες είχαν τον έλεγχο, ωστόσο οι Σερραίοι γίνονταν πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Παρόλα αυτά, καθαρές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες δεν υπήρχαν και το 1-0 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα του ημιχρόνου.

Με τον ίδιο ρυθμό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του αγώνα, με τον Πάμπλο Γκαρσία να τονώνει μεσοεπιθετικά την ομάδα του και εκείνη τελικά σε μια ανύποπτη φάση να σοκάρει τους Αρκάδες και να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 56ο λεπτό. Στην ίσως μοναδική αδράνεια στην άμυνα των φιλοξενούμενων, ο Πεταυράκης έκανε τη σέντρα και με ωραία κεφαλιά ο Άλεξιτς εκτέλεσε τον Γραμματικάκη για το 1-1. Τρία λεπτά αργότερα, πάντως, ο Αστέρας είχε μια ευκαιρία να πάρει εκ νέου προβάδισμα, με τον Ζουγλή να κάνει ένα διαγώνιο σουτ από καλή θέση μέσα από την περιοχή, αλλά είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Ο Αστέρας δεν το έβαλε κάτω, συνέχιζε να πιέζει για να βρει το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο κόλπο, αλλά ο Μάντζης έχασε μια ανεπανάληπτη διπλή ευκαιρία από τη μικρή περιοχή στο 63’, αφού πρώτα το κοντινό πλασέ του το έβγαλε ο Κατσίκας και στη συνέχεια με κεφαλιά έστειλε την μπάλα εκτός εστίας από τα δύο μέτρα! Τα πράγματα χειροτέρεψαν για τους Αρκάδες στο 66’ όταν ο Ντιαρά αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες.

Τα λεπτά περνούσαν οι Σερραίοι κρατούσαν το προβάδισμά τους σε αντίθεση με τον Αστέρα δεν μπορούσε να απειλήσει ιδιαίτερα. Κάπως έτσι το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος και με συνολικό σκορ 3-1 ο Πανσερραϊκός πέρασε στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ το ταξίδι της διοργάνωσης έφτασε στο τέλος του για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς.

MVP: Ο Άλεξιτς μπήκε στο ημίχρονο και λίγα λεπτά μετά εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα του Αστέρα για να σκοράρει με κεφαλιά για το 1-1, εκμηδενίζοντας ουσιαστικά τις ελπίδες του αντιπάλου.

Η σφυρίχτρα: Δεν είχε δύσκολο έργο ο Τάσος Παπαπέτρου, με την αποβολή του Ντιαρά να είναι σωστή με δεύτερη κίτρινη κάρτα (σωστή και η πρώτη στον Αφρικανό).

