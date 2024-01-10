Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Record: «Έκανε πρόταση για Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός - Απάντησε αρνητικά η Σπόρτινγκ»

Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record», ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα, εισέπραξε όμως αρνητική απάντηση από τα «λιοντάρια»

Μπραγκάνσα

Ο Ολυμπιακός είναι πολύ δραστήριος στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, ψάχνοντας ενίσχυση σε πολλές θέσεις έτσι ώστε να βελτιώσει το ρόστερ του και να ανεβάσει στροφές, καθώς βρίσκεται ήδη στο -8 από την κορυφή της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι« δεδομένα αναζητούν χαφ και βρίσκονται κοντά στον Τσικίνιο, ενώ ένα δημοσίευμα της έγκυρης πορτογαλικής «Record» αναφέρεται σε ενδιαφέρον της ομάδας για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι Πειραιώτες έκαναν πρόταση στην ομάδα της Ιβηρικής Χερσονήσου για τον 24χρονο Πορτογάλο, ωστόσο εισέπραξαν αρνητική απάντηση. Μάλιστα, φαίνεται πως ο τεχνικός των «λιονταριών», Ρούμπεν Αμορίμ, ήταν αυτός που αντέδρασε αρνητικά στο ενδεχόμενο της παραχώρησης του παίκτη.

Ο Μπραγκάνσα αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Σπόρτινγκ, ενώ με τη φανέλα της ανδρικής ομάδας μετράει τη φετινή σεζόν 20 συμμετοχές, έχοντας ήδη τρία γκολ και μία ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark