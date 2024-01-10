Ο αξιόμαχος Άρης πήρε την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ, κρατώντας την «Ένωση» μακριά από τα γνωστά της στάνταρ στην OPAP Arena και η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Στο μυαλό των προπονητών:

Ο Ματίας Αλμέιδα έκανε μεγάλο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, η οποία είχε επτά αλλαγές σε σχέση με εκείνη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ο σχηματισμός 4-4-1-1 παρέμεινε, με τον Αθανασιάδη να παίρνει φανέλα βασικού μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό. Στα πλάγια της άμυνας από τα αριστερά ο Πήλιος και στα δεξιά ο Σιντιμπέ, με δίδυμο στα στόπερ τους Μήτογλου (αριστερά) και Σιμάνσκι (δεξιά), οι οποίοι έχουν αγωνιστεί, ξανά, μαζί στην Αγγλία κόντρα στην Μπράιτον.

Σε ρόλο αμυντικού χαφ ο Γιόνσον, έχοντας μπροστά του τον Πινέδα, ενώ στα αριστερά κινούνταν ο Πισάρο και στα δεξιά ο Ελίασον, με τον Τσούμπερ να αγωνίζεται ως προωθημένος πίσω από τον Εσεκιέλ Πόνσε που πήρε φανέλα βασικού.

Στην αντίπερα όχθη, ο Άκης Μάντζιος δεν άλλαξε ούτε ένα πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη, σε σχέση με εκείνη στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κάτω από τα δοκάρια παρέμεινε ο Κουέστα, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Μοντόγια. Σε θέση αμυντικού χαφ ο Ζουλ, έχοντας ως εσωτερικούς μέσους τους Τζούρασεκ και Νταρίντα, ενώ στο δεξί «φτερό» της επίθεσης παρέμεινε ο Σουλεϊμάνοφ, στο αριστερό ο Σαβέριο και στην κορυφή της επίθεσης ο Λορέν Μορόν.

Το ματς:

Χαμηλός ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, κάτι αρκετά φυσιολογικό, αφού η ΑΕΚ είχε πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της, ενώ ο Άρης κρατούσε κλειστά τις γραμμές του και επιδίωκε να βρει την καλή στιγμή στην κόντρα επίθεση. Στο πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή και επιδίωκαν να στέλνουν το παιχνίδι τους στη δεξιά πλευρά με τον Ελίασον, όμως, οι Μπράμπετς και Φαμπιάνο έκοβαν κάθε μπάλα που πήγαινε στην περιοχή, έχοντας και σημαντικές βοήθειες από τον Ζουλ.

Στο 8’ ο Σουλεϊμάνοφ πάτησε περιοχή, με τον Πινέδα να επεμβαίνει έγκαιρα και να απομακρύνει, ενώ σε δυο περιπτώσεις (13’-15’) ο Μήτογλου έκοψε τον Μορόν, που προσπάθησε να βρει χώρο για να απειλήσει. Μετά το 20’ η «Ένωση» κέρδισε συνεχόμενα κόρνερ από την αριστερή πλευρά, ωστόσο, δεν κατάφερε να τα αξιοποιήσει, έχοντας εξαιρετική ανταπόκριση στις επιστροφές της μετά τις κόντρες που προσπάθησαν να βγάλουν οι «κίτρινοι».

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε, με την τακτική και τις δυνατές μονομαχίες να… πρωταγωνιστούν, ενώ στο 43’ στρώθηκε η μπάλα εκτός περιοχής στον Πινέδα, ο οποίος έκανε σουτ, αλλά ο Κουέστα μπλόκαρε σταθερά. Ένα λεπτό αργότερα (44’) η ΑΕΚ απείλησε, ξανά, εκτός περιοχής αυτή τη φορά με τον Τσούμπερ, όμως το σουτ του Ελβετού πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Κουέστα. Το πρώτο μέρος δεν είχε κάποια άλλη στιγμή, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Ο Σιντιμπέ ένιωσε ενοχλήσεις και πέρασε εκτός στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και τη θέση του πήρε ο Γκατσίνοβιτς, με τον Πινέδα να μετακινείται στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Στο 48’ η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα είχε μια καλή στιγμή με το σουτ του Πόνσε, που πέρασε άουτ, ενώ στο 60’ οι γηπεδούχοι είχαν τριπλή αλλαγή, με τους Λιβάι Γκαρσία, Αραούχο και Άμραμπατ να περνούν στον αγωνιστικό χώρο.

