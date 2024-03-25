Τσέριν για Ιωαννίδη: «Δεν ενδιαφέρεται μόνο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας για εκείνον»

Mε την εξαιρετική σεζόν που διανύει, έχοντας 20 γκολ και 7 ασίστ σε 36 συμμετοχές, ο Φώτης Ιωαννίδης δεδομένα έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλαπλών συλλόγων, ένας από τους οποίους φημολογείται πως είναι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Για την περίπτωση του Έλληνα επιθετικού μίλησε και ο συμπαίκτης του στους «πράσινους», Άνταμ Τσέριν. Ο Σλοβένος μέσος φιλοξενήθηκε σε Μέσο της Ρουμανίας (Antena 1) και αποθέωσε τον Ιωαννίδη, ενώ επεσήμανε πως υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για την περίπτωσή του, αν και ο ίδιος είναι χαρούμενος στην Αθήνα.

«Είναι πολύ καλός παίκτης και μου αρέσει να τον έχουμε μαζί μας. Έχει μεγάλες δυνατότητες και αν συνεχίσει να εξελίσσεται έτσι θα γίνει μεγάλο αστέρι. Άκουσα φήμες για πολλούς συλλόγους, δεν ενδιαφέρεται μόνο η Σπόρτινγκ. Είναι αλήθεια ότι η Σπόρτινγκ είναι μεγάλος σύλλογος και θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα για αυτόν, αλλά ο Ιωαννίδης είναι χαρούμενος στην Αθήνα», είπε αναλυτικά ο Τσέριν.

