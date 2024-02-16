Μετέτρεψε σε… περίπατο τον τελευταίο προημιτελικό του Final-8 για το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Πανιώνιο της Elite League και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό (17/2, 21:00) ο Προμηθέας!



Χωρίς να αντιμετωπίσουν την παραμικρή δυσκολία, οι Πατρινοί κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, είχαν εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και έφτασαν να προηγούνται μέχρι και με διαφορά 38 πόντων (73-35) με τη λήξη της τρίτης περιόδου, παίρνοντας τελικά την ανετότατη νίκη με το εμφατικό 88-48!



Το ματς



Ο τελευταίος προημιτελικός ξεκίνησε με τον Χρυσικόπουλο να βάζει τον Προμηθέα μπροστά με καλάθι-φάουλ και με τον Γκίκα να ισοφαρίζει άμεσα, με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του αγώνα. Ωστόσο, αυτό ήταν το μοναδικό καλάθι που έβαλε ο Πανιώνιος στα πρώτα 5,5 αγωνιστικά λεπτά, επιτρέποντας στους Πατρινούς να ξεφύγουν με 11-3. Ο Παπαδιονυσίου σκόραρε για τρεις, μειώνοντας σε 11-6, ενώ ο Χρυσικόπουλος έφτασε από πολύ νωρίς τους 9 προσωπικούς πόντους και ο Ρέινολντς έβαλε πέντε συνεχόμενους, δίνοντας για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (19-8) στον Προμηθέα. Ο Παπαδιονυσίου έφτασε τους 8 με το δεύτερο δικό του τρίποντο, μειώνοντας σε 19-14, όμως ο Προμηθέας ήταν «καυτός» επιθετικά, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο με εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας (5/5 δίποντα, 6/10 τρίποντα), έχοντας πάρει από νωρίς προβάδισμα «ασφαλείας» (30-16).



Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Προμηθέα να συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί και με τον Πανιώνιο να δυσκολεύεται να ακολουθήσει στο σκορ. Ο Γκίκας ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντό του για το 34-19, ενώ ο Χάλαρης με πέντε συνεχόμενους πόντους του διαμόρφωσε το 36-23, όμως η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου απάντησε με σερί 15-4, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 22 πόντων (51-29) και σουτάροντας με 50% (8/16) στα τρίποντα.



Ο Προμηθέας μπήκε… φουριόζος και στην τρίτη περίοδο, με τον Χέιλ να γίνεται ο δεύτερος διψήφιος μετά τον Ρέινολντς και με τον Κόνιαρη να διευρύνει το σερί της ομάδας του στο 14-2, χάρη στο οποίο η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +34 (65-31). Με το παιχνίδι να έχει εξελιχθεί από νωρίς σε… τυπική διαδικασία, ο Κακλαμανάκης με συνεχόμενους πόντους του μείωσε σε 65-33 για τον Πανιώνιο, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα να έχει φτιάξει τη μέγιστη υπέρ του διαφορά (73-35).



Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε πόντο στα πρώτα 5:20 της τέταρτης περιόδου, μετη διαφορά υπέρ του Προμηθέα να φτάνει μέχρι και το +48 (83-35), πριν οι Σκάνδαλος και Ντέιβις μειώσουν σε 84-41.





Τα δεκάλεπτα: 30-16, 51-29, 73-35, 88-48

Περισσότερα στον sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.