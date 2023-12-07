Λογαριασμός
Έγιναν... χαρακτήρες του Grand Theft Auto οι Αράο και Χουάνκαρ

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα χιουμοριστικό ποστάρισμα με αφορμή την κυκλοφορία του τρέιλερ από το GTA 6, βάζοντας τους Γουίλιαν Αράο και Χουάνκαρ στο περιβάλλον του διάσημου παιχνιδιού!

Αραό

Περίπου δύο 24ώρα πριν, κυκλοφόρησε το τρέιλερ του έκτου παιχνιδιού της θρυλικής σειράς Grand Theft Auto της Rockstar Games που… αναμένεται να μοσχοπουλήσει.

Ο Παναθηναϊκός είδε τον χαμό που έγινε και αποφάσισε να κάνει ένα σχετικό χιουμοριστικό ποστάρισμα. Συγκεκριμένα, ο επίσημος λογαριασμός των «πρασίνων» στα social media ανέβασε ένα σκίτσο των Γουίλιαν Αράο και Χουάνκαρ, μέσα στο περιβάλλον του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού!

Δείτε το ποστάρισμα του Παναθηναϊκού:

