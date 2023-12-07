Περίπου δύο 24ώρα πριν, κυκλοφόρησε το τρέιλερ του έκτου παιχνιδιού της θρυλικής σειράς Grand Theft Auto της Rockstar Games που… αναμένεται να μοσχοπουλήσει.



Ο Παναθηναϊκός είδε τον χαμό που έγινε και αποφάσισε να κάνει ένα σχετικό χιουμοριστικό ποστάρισμα. Συγκεκριμένα, ο επίσημος λογαριασμός των «πρασίνων» στα social media ανέβασε ένα σκίτσο των Γουίλιαν Αράο και Χουάνκαρ, μέσα στο περιβάλλον του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού!



Δείτε το ποστάρισμα του Παναθηναϊκού:

