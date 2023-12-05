Εντυπωσιάζει το πρώτο τρέιλερ του έκτου παιχνιδιού της θρυλικής σειράς Grand Theft Auto της Rockstar Games που… αναμένεται να μοσχοπουλήσει.



Πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα franchises του χώρου των βιντεοπαιχνιδιών που επιστρέφει δυναμικά μετά από μια δεκαετία, μετά το Grand Theft Auto V, που κυκλοφόρησε το 2013 και πούλησε 190 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι ενδεικτικό «της δίψας» της κοινότητας των gamers ότι το τρέιλερ έχει ήδη 7,4 εκατ. προβολές.

Η καινοτομία



Το τρέιλερ αποκάλυψε τους δύο πρωταγωνιστές της σειράς: τη Λουτσία, την πρώτη ηρωίδα στην ιστορία της μακρόχρονης τρισδιάστατης σειράς και φαινομενικά λατινοαμερικανικής καταγωγής. Ο συνεργός/ σύντροφός της που δεν έχει ακόμη κατονομαστεί περιπλανούνται στο αχανές Vice City (ουσιαστικά το Μαϊάμι) με ταχύπλοο, σπορ αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι αρκετά προφανές από τα πλάνα ότι οι δυο τους συνδέονται ρομαντικά και μοιράζονται μια σχέση τύπου Μπόνι και Κλάιντ, ενώ όλα δείχνουν ότι ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής κεντρικού χαρακτήρα.



Το μειονέκτημα



Το δευτερεύον μειονέκτημα του νέου παιχνιδιού είναι ότι θα κυκλοφορήσει κάπου στο 2025, ίσως και… τον Δεκέμβριο του 2025, οπότε έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας. Το βασικό μειονέκτημα όμως είναι ότι δεν έρχεται σε έκδοση για Windows, κάτι που αναμφίβολα απογοήτευσε πολλούς χρήστες PC. Ίσως το δούμε πολύ αργότερα στους υπολογιστές όπως το Red Dead Redemption, δηλαδή από το 2027 και έπειτα…

