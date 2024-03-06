Μετά από 14 χρόνια, ο Άρης θα διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο το Κυπέλλου!

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» και πήρε το εισιτήριο χάρη στο υπέρ του 1-0 στο Αγρίνιο.

Οι παίκτες του Γιάννη Πετράκη πάλεψαν αλλά δεν κατάφεραν να γράψουν ιστορία, με τους Θεσσαλονικείς να κλείνουν... ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα γίνει στις 18 Μαΐου.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα του ο Άκης Μάντζιος, με τον Κουέστα στο τέρμα και τους Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Φεράρι στην άμυνα. Βέλεθ-Νταρίντα βρέθηκαν στον άξονα, με Σουλεϊμάνοφ, Γκαρθία και Σαμόρα τριάδα πίσω από τον Μορόν.

Πιστός στο 3-5-2 ο Γιάννης Πετράκης, είχε τον Τσάβες στην εστία και τους Μλάντεν, Μπρ. Ντουάρτε και Ταμπίτζε στα στόπερ. Μαυρίας και Τορεχόν βρέθηκαν στα άκρα, με Χατζηθεοδωρίδη, Πέρες και Φρ. Ντουάρτε σε πιο κεντρικό ρόλο. Επιθετική δυάδα, οι Καρέλης και Σενγκέλια.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και έψαξαν ένα γρήγορο γκολ, με το συρτό σουτ του Σουλεϊμάνοφ στο 8ο λεπτό να περνά άουτ.

Οι Αγρινιώτες ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους και δημιούργησαν προϋποθέσεις στο 20’, όταν ο Μαυρίας έκανε ωραία προσπάθεια από τα δεξιά αλλά δεν μπόρεσε να βρει καλά τον Καρέλη.

Ο ρυθμός έπεσε στα επόμενα λεπτά, με τον Σαμόρα να σουτάρει πολύ άουτ στο 32’, προτού ο Τσάβες αναγκαστεί να κάνει μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του ίδιου παίκτη από κοντά έξι λεπτά αργότερα.

Ακολούθησε μία ακόμη εντυπωσιακή απόκρουση του τερματοφύλακα του Παναιτωλικού στο 45’, όταν σταμάτησε το μακρινό σουτ του Σουλεϊμάνοφ.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να γίνουν πιο απειλητικοί στο δεύτερο μέρος, ωστόσο με εξαίρεση κάποια επικίνδυνα γυρίσματα από τα δεξιά δεν ήταν ουσιαστικοί.

Το σουτ του Χουάνπι στο 71ο λεπτό πέρασε άουτ, με τη μεγαλύτερη φάση του Παναιτωλικού στον αγώνα να έρχεται στο 86’, όταν ο Μπρ. Ντουάρτε έπιασε την κεφαλιά μετά από κόρνερ αλλά έστειλε άουτ την μπάλα.

Ο Τσάβες στέρησε στον Νταρίντα το γκολ από κοντά στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και κάπου εκεί το ματς ολοκληρώθηκε, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό, μετά από μία «λευκή» ισοπαλία που πήραν σχετικά εύκολα.

MVP: Κακά τα ψέματα, σε ένα ματς με λιγοστές φάσεις δεν ξεχώρισαν και πολλοί παίκτες. Θα σταθούμε στην εμφάνιση του Λούκας Τσάβες, που με τρεις σημαντικές επεμβάσεις επέτρεψε στον Παναιτωλικό αρχικά να μείνει ζωντανός μέχρι τέλους και εντέλει να φύγει αλώβητος από τη Θεσσαλονίκη, έστω και χωρίς την πρόκριση.



Η... σφυρίχτρα: Απαρατήρητη πέρασε σε γενικές γραμμές η διαιτησία του Παπαπέτρου, που έβγαλε μπόλικες κάρτες στο ματς.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



Άρης (Ά. Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Φεράρι (90’ Ζουλ), Βέλεθ (90’ Ρόουζ), Νταρίντα, Σουλεϊμάνοφ, Γκαρθία (60’ Φετφατζίδης), Σαμόρα (79’ Σαβέριο), Μορόν (79’ Ανσαριφάρντ)



Στον πάγκο: Χουτεσιώτης, Παναγίδης, Αγοραστός, Μοντόγια



Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Μλάντεν (80’ Λομόνακο), Μπρ. Ντουάρτε, Ταμπίτζε, Μαυρίας, Τορεχόν, Χατζηθεοδωρίδης, Πέρες (80’ Τσιγγάρας), Φρ. Ντουάρτε (61’ Χουάνπι), Καρέλης (61’ Ζοάο Πέδρο), Σενγκέλια (72’ Ντίας)



Στον πάγκο: Καπίνο, Οικονόμου, Κοντούρης, Νικολάου



Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Απτόσογλου, Πετρόπουλος

4ος: Γκάμαρης

VAR: Ευαγγέλου, Κόλλιας

