Από ατύχημα επιμένει ότι έχουν προκληθεί τα τραύματά της, η σύζυγός του γνωστού ποινικολόγου ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και κρατείται στη ΓΑΣΑ μέχρι την αυριανή απολογία του στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες δέχθηκε το panic button, την ειδική εφαρμογή για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας με την οποία γυναίκες σε κίνδυνο ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία.

Πάντως η εφαρμογή δεν εγκαταστάθηκε καθώς η γυναίκα δεν είχε μαζί της το κινητό της. Επίσης, ενημερώθηκε για τις δομές φιλοξενίας χωρίς επίσης να επιθυμεί να μεταφερθεί σε κάποια από αυτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.