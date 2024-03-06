Παναθηναϊκός: Αποκαλύψεις Ταβάρες για το μέλλον του με τη Ρεάλ

Πριν από λίγο καιρό, η Μarca ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός καταδιώκει τον Ταβάρες και ότι έιναι υπερβολικές οι απαιτήσεις του για τη Ρεάλ. Ο σέντερ των Μαδριλένων μίλησε για το μέλλον του.
Ο ψηλός από το Πράσινο Ακρωτήρι μίλησε για το μέλλον του και το νέο συμβόλαιο στο πλαίσιο της media day πριν τα ματς της αγωνιστικής στη Euroleague, αναφέροντας:
Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr
Πηγή: paopantou.gr
