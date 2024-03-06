Με μωβ φανέλα ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με μια ιδιαίτερη φανέλα, για όμορφο και συμβολικό σκοπό, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, για την 28η αγωνιστική της Euroleague (08/03, 21:15).

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό μέσω teaser για το ματς η «πράσινη» ΚΑΕ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παίξει στην αναμέτρηση φορώντας μωβ εμφάνιση, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με την οποία το χρώμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο.

Μάλιστα, στο εν λόγω teaser, οι «πράσινοι» έδειξαν ένα μέρος από την εμφάνιση της Παρασκευής, παρουσιάζοντας το μωβ σορτσάκι του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.