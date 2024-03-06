Ορίστηκαν μετά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (06/02) όλες οι αναμετρήσεις των 10 αγωνιστικών των playoffs της Σούπερ Λίγκας!

Η κλήρωση, θυμίζουμε, διεξήχθη την περασμένη Δευτέρα και σήμερα ορίστηκαν τα παιχνίδια (οι ημερομηνίες, δηλαδή και οι ώρες), ενώ αποφασίστηκε ομόφωνα από τις ομάδες να γίνει δεκτό το αίτημα της ΕΠΟ, προκειμένου να αναβληθεί η 2η αγωνιστική, που μεταφέρεται στις 31 Μαρτίου.

Το αίτημα κατατέθηκε, να σημειωθεί, ώστε να έχει νωρίτερα ο Γκουστάβο Πογέτ τους διεθνείς, που αγωνίζονται στην Ελλάδα, στη διάθεσή του για το ματς με το Καζακστάν.

Η 2η αγωνιστική, λοιπόν, πηγαίνει για τις 31 Μαρτίου και προστίθεται, όπως μπορείτε να δείτε, μία τρίτη αγωνιστική Τετάρτη σε σχέση με το καλεντάρι, που είχε ανακοινώσει από το καλοκαίρι η Λίγκα, ώστε να καλυφθεί το κενό. Θα είναι, συγκεκριμένα, η Μεγάλη Τετάρτη, που τυγχάνει να πέφτει φέτος Πρωτομαγιά. Αυτό σημαίνει ότι το πρωτάθλημα θα τελειώσει, όπως ήταν προγραμματισμένο, στις 12 Μαΐου και άρα και ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας δεν θα αλλάξει ημερομηνία και θα διεξαχθεί 18 του ίδιου μήνα.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σε περίπτωση πρόκρισης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, ή ενός εκ των δύο, στα προημιτελικά του Conference, θα γίνουν δεδομένα νέες αλλαγές στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs:

1η αγωνιστική

Κυριακή 10 Μαρτίου

17:00 Λαμία-ΑΕΚ

20:30 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

21:00 ΠΑΟΚ-Άρης



2η αγωνιστική

Κυριακή 31 Μαρτίου

17:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

20:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

20:30 Άρης-Λαμία



3η αγωνιστική

Τετάρτη 3 Απριλίου

19:00 Ολυμπιακός-Άρης

19:30 ΠΑΟΚ-Λαμία

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ



4η αγωνιστική

Κυριακή 7 Απριλίου

17:00 Λαμία-Ολυμπιακός

19:30 Άρης-Παναθηναϊκός

20:30 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ



5η αγωνιστική

Κυριακή 14 Απριλίου

17:00 Παναθηναϊκός-Λαμία

19:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

20:30 ΑΕΚ-Άρης



6η αγωνιστική

Κυριακή 21 Απριλίου

17:00 Λαμία-Παναθηναϊκός

19:30 Άρης-ΑΕΚ

20:30 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ



7η αγωνιστική

Τετάρτη 24 Απριλίου

17:00 Λαμία-ΠΑΟΚ

19:30 Άρης-Ολυμπιακός

20:30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός



8η αγωνιστική

Κυριακή 28 Απριλίου

17:00 Ολυμπιακός-Λαμία

19:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

20:30 Παναθηναϊκός-Άρης



9η αγωνιστική

Τετάρτη 1 Μαΐου

19:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

19:00 Λαμία-Άρης



10η αγωνιστική

Κυριακή 12 Μαΐου

20:00 ΑΕΚ-Λαμία

20:00 Άρης-ΠΑΟΚ

20:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

