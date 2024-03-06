Η αποψινή αναμέτρηση της Σαουθάμπτον με την Πρέστον για την Championship αναβλήθηκε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα κτίριο δίπλα στο στάδιο «St Mary's», όπως δήλωσαν οι υπεύθυνοι του συλλόγου.

Πριν από τη λήψη της απόφασης, ζητήθηκε η γνώμη των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, πρόσθεσε ο σύλλογος.

«Το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στην περιοχή με κλειστούς δρόμους γύρω από το στάδιο, καθώς τα συνεργεία της πυροσβεστικής συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την κατάσταση», ανακοίνωσε η Σαουθάμπτον.

«Όλα τα εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα θα ισχύουν για το νέο παιχνίδι». Η Σαουθάμπτον είναι τέταρτη στη Championship, ενώ η Πρέστον είναι την 9η θέση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.