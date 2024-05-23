Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Ανδρέας Φράγκος.

Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 35χρονο άσο ανακοίνωσε το «τριφύλλι», με τον έμπειρο ακραίο να ετοιμάζεται να φορέσει για 3η σεζόν τα πράσινα.

Ο άλλοτε παίκτης των Ολυμπιακού, Πανελληνίου και Φοίνικα Σύρου εξέφρασε τη χαρά του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ενώ στη συνέχεια επεσήμανε: «Εύχομαι να είναι μια καλή σεζόν χωρίς τραυματισμούς και να εκπληρώσουμε τους στόχους μας που πάντα είναι υψηλοί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη συνέχιση της συνεργασίας του με τον Ανδρέα Φράγκο για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ για την αγωνιστική σεζόν 2024-2025.

Τα «πράσινα» θα φοράει για ακόμα μια χρονιά ο Ανδρέας Φράγκος και θα αποτελέσει για μια ακόμα χρονιά ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του κόουτς Δημήτρη Ανδρεόπουλου.

Ο 35χρονος ακραίος θα συνεχίσει να τιμά την πράσινη φανέλα την οποία φόρεσε για πρώτη φορά στις 2 Ιουνίου 2022 και δεν την έχει βγάλει έκτοτε.

Με το «τριφύλλι» στο μέρος της καρδιάς έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός Σούπερ Καπ και δύο Λιγκ Καπ.

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Ανδρέας Φράγκος επισήμανε «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό για μια ακόμα χρονιά.

Εύχομαι να είναι μια καλή σεζόν χωρίς τραυματισμούς και να εκπληρώσουμε τους στόχους μας που πάντα είναι υψηλοί».

