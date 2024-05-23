Λογαριασμός
Φεύγει για Βόλο ο Άρης, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μάντζιος

Ο Άρης αναχωρεί για την πρωτεύουσα της Μαγνησίας, με τον Άκη Μάντζιο να μην κάνει γνωστή την αποστολή που θα παρατάξει στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για τον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη, σήμερα (23/05) το μεσημέρι, με προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, χωρίς απρόοπτα.

Μετά την ολοκλήρωση της, η αποστολή των «κίτρινων» θα αναχωρήσει για τον Βόλο, με τον Άκη Μάντζιο να μην κάνει ωστόσο γνωστές τις επιλογές του για αυτήν.

Το πρόγραμμα των παικτών περιλάμβανε ενεργοποίηση, rondo game, ασκήσεις αμυντικής και επιθετικής μετάβασης και ολοκληρώθηκε με στατικές φάσεις.

Παράλληλα, με την προπόνηση που θα γίνει στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» αύριο, θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Άρη για τον σαββατιάτικο αγ΄.ωνα.

Πηγή: sport-fm.gr

