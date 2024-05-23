Λογαριασμός
Νέα εποχή στην Γιουβέντους: Υπογράφει μέχρι το 2027 ο Τιάγκο Μότα

Νέος προπονητής της Γιουβέντους είναι ο Τιάγκο Μότα, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει πως «έκλεισε» η συμφωνία και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2027

Γιουβέντους

Εποχή Τιάγκο Μότα στη Γιουβέντους!

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο τεχνικός της Μπολόνια έχει ενημερώσει την ομάδα του πως θα αποχωρήσει από τον πάγκο της και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «μπιανκονέρι».

Ο 41χρονος τεχνικός εξαργυρώνει την εξαιρετική του πορεία με την Μπολόνια, που την οδήγησε στις θέσεις που εξασφαλίζουν συμμετοχή στο επόμενο Champions League και θα γίνει ο διάδοχος του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, που αποχώρησε από την «Γηραιά Κυρία» πριν από λίγες μέρες.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που βγαίνουν από την Ιταλία, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ίντερ και Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ άλλων, αναμένεται στο Τορίνο τα επόμενα 24ωρα για να υπογράψει, ώστε να ανακοινωθεί από την νέα του ομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

