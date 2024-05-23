Εποχή Τιάγκο Μότα στη Γιουβέντους!

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο τεχνικός της Μπολόνια έχει ενημερώσει την ομάδα του πως θα αποχωρήσει από τον πάγκο της και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «μπιανκονέρι».

Ο 41χρονος τεχνικός εξαργυρώνει την εξαιρετική του πορεία με την Μπολόνια, που την οδήγησε στις θέσεις που εξασφαλίζουν συμμετοχή στο επόμενο Champions League και θα γίνει ο διάδοχος του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, που αποχώρησε από την «Γηραιά Κυρία» πριν από λίγες μέρες.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που βγαίνουν από την Ιταλία, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ίντερ και Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ άλλων, αναμένεται στο Τορίνο τα επόμενα 24ωρα για να υπογράψει, ώστε να ανακοινωθεί από την νέα του ομάδα.

🚨⚪️⚫️ Thiago Motta to Juventus, deal sealed and set to be announced soon — here we go, confirmed!



The manager has informed Bologna of his decision to leave the club after fantastic season, as expected.



Thiago will now sign as new Juventus head coach until June 2027. pic.twitter.com/bKgF099Rz4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.