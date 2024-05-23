Αταμάν για το επεισόδιο στο ξενοδοχείο: «Είδαμε απλά 15 προβοκάτορες, δεν εκφράζουν τη Φενέρ αυτοί οι μικροί άνθρωποι»

Ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Final 4 της Euroleague για το επεισόδιο με τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε στο ξενοδοχείο, όπου μένει ο Παναθηναϊκός AKTOR, τονίζοντας πως «αυτοί οι άνθρωποι δεν εκφράζουν την τουρκική ομάδα» και χαρακτηρίζοντάς τους «μικρούς».

Όπως σημείωσε, «πρόκειται απλώς για 15 προβοκάτορες, που δεν αντιπροσωπεύουν την Φενέρ».

Αναλυτικά ο Εργκίν Αταμάν είπε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για μένα και την ομάδα χθες, όπως και την αστυνομία.

Δεν θα ήθελα να μιλήσω τώρα για κάτι μικρό που συνέβη από μικρούς ανθρώπους, για κάτι που θεωρώ πως δεν αντιπροσωπεύει την οικογένεια της Φενέρμπαχτσε. Είδαμε απλά δεκαπέντε προβοκάτορες, δεν εκφράζουν τον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε αυτοί. Εγώ τον σέβομαι τον κόσμο της Φενέρ. Εδώ είμαστε μόνο για το μπάσκετ».

