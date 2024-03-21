Λογαριασμός
«Guess who»: Αινιγματική ανάρτηση του Παναθηναϊκού φωτογραφίζει… άφιξη του Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός άναψε... φωτιές στα social media καθώς με ένα αινιγματικό βίντεο, καλεί τον κόσμο να... μαντέψει, ποιος είναι ο εικονιζόμενος που φορά τη φανέλα της ομάδας.

Παναθηναϊκός

Αινιγιματικό ποστάρισμα που «φωτογραφίζει» Νεμάνια Μαξίμοβιτς από τον Παναθηναϊκό!

Το πρωί της Πέμπτης (14/3) η «πράσινη» ΠΑΕ ανήρτησε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται πιθανότατα ο Σέρβος χαφ, να φοράει τη φανέλα της ομάδας και να περπατάει στο «Γεώργιος Καλαφάτης»!

Θυμίζουμε ότι ο Μαξίμοβιτς έχει συμφωνήσει από τον περασμένο Ιανουάριο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού από το καλοκαίρι του 2024 και για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ μόλις λίγες ημέρες πριν ο πρόεδρος και ο προπονητής της Χετάφε επιβεβαίωσαν τη μετακίνηση του 29χρονου διεθνούς ποδοσφαιριστή με το «τριφύλλι»!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
