Αινιγιματικό ποστάρισμα που «φωτογραφίζει» Νεμάνια Μαξίμοβιτς από τον Παναθηναϊκό!



Το πρωί της Πέμπτης (14/3) η «πράσινη» ΠΑΕ ανήρτησε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται πιθανότατα ο Σέρβος χαφ, να φοράει τη φανέλα της ομάδας και να περπατάει στο «Γεώργιος Καλαφάτης»!

Θυμίζουμε ότι ο Μαξίμοβιτς έχει συμφωνήσει από τον περασμένο Ιανουάριο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού από το καλοκαίρι του 2024 και για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ μόλις λίγες ημέρες πριν ο πρόεδρος και ο προπονητής της Χετάφε επιβεβαίωσαν τη μετακίνηση του 29χρονου διεθνούς ποδοσφαιριστή με το «τριφύλλι»!

