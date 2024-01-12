Εκπληκτικό ήταν το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR με τη Μονακό για την Euroleague, αφού οι πράσινοι πήραν εύκολα τη νίκη με 88-63.

Μάλιστα στο ημίχρονο όπως σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ένα ζευγάρι που κέρδισε στην kiss cam κατέβηκε στο παρκέ του OAKA και προσπάθησε να βάλει καλάθι από το κέντρο του γηπέδου.

Ο άντρας του ζευγαριού σούταρε από το κέντρο, πέτυχε ένα απίστευτο καλάθι και κέρδισε 3.000 ευρώ από την πράσινη ΚΑΕ.

Όπως ήταν φυσικό το ζευγάρι αποθεώθηκε από όλους τους φιλάθλους του γηπέδου.

Δείτε το απίστευτο καλάθι:

