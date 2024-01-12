Παναθηναϊκός: «Στροφή» στο ντέρμπι με την ΑΕΚ - Στην τελική ευθεία για στόπερ

Ανοικτά μέτωπα στον Παναθηναϊκό σε αγωνιστικό και μεταγραφικό κομμάτι.

Οι «πράσινοι» αφήνουν πίσω τους το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο και έχουν στρέψει το βλέμμα τους στο σπουδαίο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ματς κόντρα στην Ένωση το οποίο είναι ένα από τα πιο κομβικά της σεζόν, ενώ ο μήνας Ιανουάριος αναμένεται να κυλήσει με τον ίδιο τρόπο, αφού ακολουθεί η ρεβάνς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, καθώς επίσης και τα ματς με τον Αστέρα Tρίπολης στη Λεωφόρο.

Ο Φατίχ Τερίμ, προσπαθεί να πάρει το 100% από τους ποδοσφαιριστές του σε κάθε ματς, μαθαίνοντας παράλληλα την ομάδα ακόμα καλύτερα. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Τούρκος τεχνικός αναμένει να δει την κατάσταση του Τζούριτσιτς που ακολούθησε θεραπεία την Πέμπτη, ενώ δεδομένα εκτός είναι οι Παλάσιος, Πάλμερ-Μπράουν και Μάγκνουσον. Αντίθετα ο Μπαρτ Σένκεφελντ που απουσίασε από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθότι ανέτοιμος, θα είναι κανονικά, όπως όλα δείχνουν, στην αποστολή.

Μεταξύ άλλων ένα θέμα που «καίει» τον Παναθηναϊκό είναι εκείνο της απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Από το μεσημέρι της Πέμπτης τα μεταγραφικά σενάρια από την Τουρκία, «στέλνουν» τον Σαμέτ Ακαϊντίν στο «τριφύλλι» με δυο έγκριτους δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για συμφωνία των δυο πλευρών κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει υπόσταση. Στη λίστα βρίσκεται και ο αριστεροπόδαρος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Βίκτορ Ούγκο, ενώ δεν αποκλείεται οι «πράσινοι» να ενισχυθούν και στη μεσαία γραμμή.

