Παναθηναϊκός: Τι δήλωσε ο Ουόκερ για πιθανό ερχομό στον εξάστερο

Ο Κέμπα Ουόκερ, ένας ζωντανός-θρύλος της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, ανοίγει την καρδιά του

Μπάσκετ

Θα αντιμετωπίσετε τον Παναθηναϊκό, έναν διεκδικητή του Final 4. Τους αντιμετωπίσατε μια φορά, ηττηθήκατε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι κάποιου είδους κίνητρο για να πάρετε τη νίκη;

«Αυτό συμβαίνει κάθε βράδυ. Αυτό δίνει λίγο παραπάνω κίνητρο γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι που χάσαμε στην έδρα μας. Είναι δύσκολο όταν χάνεις. Οπότε σίγουρα θέλουμε να βγούμε στο παρκέ και να εκτελέσουμε το πλάνο μας. Αναμφίβολα θα θέλαμε να κερδίσουμε».

