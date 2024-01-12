Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα μοναδικό σόου στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό, την οποία παρέσυρε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ (88-63), σε μια αναμέτρηση που ήταν παράσταση για έναν ρόλο, κάτι που ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της ομάδας δεν περίμενε πιθανότατα…



Παράλληλα, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν την 3η συνεχόμενη νίκη τους (7η στις 8 τελευταίες αγωνιστικές), μια νίκη-δήλωση προς όλους τους ανταγωνιστές τους: ανέβηκαν στο 13-8, εδραιώνονται στην τετράδα και έχουν κάθε δικαίωμα να ελπίζουν για κάτι σπουδαίο τη φετινή σεζόν.

Οι παίκτες του Αταμάν μπήκαν απόλυτα διαβασμένοι και παθιασμένοι στο ματς και από τα πρώτα λεπτά επέβαλαν τους δικούς τους κανόνες. Από την αρχή έβρισκαν ελεύθερα σουτ και πυροβολούσαν κατά ριπάς έξω από τα 6,75μ. στο πρώτο δεκάλεπτο (7/9 τρίποντα). Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό; Μήπως είναι ένα σχετικό deja vu με το προ 48 ωρών ματς με την Εφές;



Το ακόμα πιο σημαντικό όμως ήταν ότι έπαιζαν «σκυλίσια» άμυνα και δεν επέτρεψαν στους Μονεγάσκους να βρουν εύκολους διαδρόμους προς το αντίπαλο καλάθι. Τα λέει όλα το γεγονός ότι το «τριφύλλι» έκανε 5 κλεψίματα στην πρώτη περίοδο, με τα χέρια των «πράσινων» να απλώνονται παντού και να περιορίζουν το οπτικό πεδίο των φιλοξενούμενων.

Το αμυντικό πλάνο που σχεδίασε το προπονητικό επιτελείο του «εξάστερου» απέδωσε τα μέγιστα και εκμηδένισε τον Μάικ Τζέιμς, όπως είχε κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν με τα όλα τα επιθετικά όπλα των αντιπάλων. Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε στο μηδέν όσον αφορά το σκοράρισμα στο πρώτο ημίχρονο (έχοντας και 4 λάθη), αφού έβρισκε πάντα μπροστά του τον Γκραντ, αλλά και έναν ψηλό που έβγαινε στο hedge out.



Επιπροσθέτως, οι παίκτες του Αταμάν ανάγκασαν τη Μονακό να υποπέσει σε 10 λάθη στο πρώτο 20λεπτο. Την ομάδα που είχε τα λιγότερα λάθη στη διοργάνωση μέχρι τώρα με μόλις 9,4/μέσο όρο! Κι όμως τα ξεπέρασε στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που πιστώνεται απόλυτα στο τεχνικό staff.



Καθοριστικό στην εξέλιξη του αγώνα ήταν ότι οι «πράσινοι» δεν απώλεσαν τη συγκέντρωσή τους και δεν πτοήθηκαν ακόμα κι όταν είδαν να χάνεται μέσα σε λίγα λεπτά η διαφορά τους, με τους Μονεγάσκους να πλησιάζουν στο -9. Μέχρι εκεί όμως μπορούσαν, αφού ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτος κυρίαρχος και παρουσίασε πολλές εναλλακτικές στο παιχνίδι του.



Για παράδειγμα, όταν δεν έμπαιναν τα σουτ από την περιφέρεια, η μπάλα πέρασε (πολύ σωστά) κοντά στο καλάθι, με τον Λεσόρ να τελειώνει πολλές φάσεις και να δίνει πολύτιμες λύσεις στην ομάδα. Ο Γάλλος σέντερ πέτυχε 17 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ συνολικά ήταν ασταμάτητος κι έσπασε τα κοντέρ: 23 πόντοι με 9/10 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 42 μονάδες στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης παίρνοντας παραμάζωμα όλους τους αντιπάλους. Με μια λέξη... τανκ! Πολύ σημαντικό δε, ότι πάσαρε εξαιρετικά προς τους συμπαίκτες του, όταν είχε double team μπροστά του.

Από ‘κει και πέρα, ο Ναν έδωσε πολύτιμες λύσεις με τις ατομικές του ενέργειες και τα εξαιρετικά του τελειώματα (21 πόντοι συνολικά), ιδίως στις στιγμές που μπλόκαρε η ομάδα και πλησίασαν οι φιλοξενούμενοι. Για παράδειγμα τα μεγάλα καλάθια στο 49-36 και στο 64-52, όταν το μομέντουμ είχε γείρει ελαφρώς προς την αντίπαλη πλευρά. Α και μην ξεχνάμε ότι έχει 28/28 βολές στην Ευρωλίγκα μέχρι τώρα!



Στο εν λόγω ματς πάντως έδωσαν όλοι σημαντικές βοήθειες για να φτάσει το «τριφύλλι» σε αυτή τη θριαμβευτική νίκη. Ο Μήτογλου ήταν ασταμάτητος στο πρώτο μέρος και δεν… χρειάστηκε στο δεύτερο. Ο Χουάντσο «ξεμπούκωσε» και επιτέλους βρήκε στόχο έξω από τα 6,75μ. (δύο φορές μάλιστα), ενώ καθάρισε αρκετές φάσεις και στην άμυνα. Όσον αφορά τον ανεξάντλητο Γκραντ, τα λέει όλα η φάση στο 1:51 πριν από το τέλος του αγώνα: με τη διαφορά στο +17 και το παιχνίδι να έχει τελειώσει ουσιαστικά, πήγε και κυνήγησε τον Τζέιμς, στον οποίο κατέβασε τον γενικό με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα!

Τελειώνοντας, θα σταθούμε στους περισσότερους από 17.000 φίλους της ομάδας, που για μια ακόμα φορά έδωσαν τον παλμό και φρόντισαν να στηρίξουν τον Αταμάν και τους παίκτες του στις δύσκολες στιγμές δίνοντας την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση. Όπως έχουμε ξαναπεί, τα καλύτερα έρχονται για τον «εξάστερο», που έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εξάδα, αφού «ντούμπλαρε» τη Μονακό και την άφησε αρκετά πίσω…



Υ. Γ. Κι όλα αυτά σε ένα ματς που οι αντίπαλοι πήραν 17 επιθετικά ριμπάουντ!



Υ. Γ. 2 Ήταν από τις βραδιές που… έμπαιναν όλα στο ΟΑΚΑ! Όπως συνέβη στο διάλειμμα μεταξύ 3ης και 4ης περιόδου, με έναν φίλο του «τριφυλλιού» να ευστοχεί από το κέντρο του γηπέδου κερδίζοντας ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό και παράλληλα να απολαμβάνει την αποθέωση από όλους στο κλειστό. Σε καλή μεριά!

