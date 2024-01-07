Παίκτης έπαθε κρίση επιληψίας εν ώρα αγώνα στο Κατάρ - Βίντεο

Σοκ στο Κατάρ και στο ποδόσφαιρο της χώρας μετά την κατάρρευση του Άντι Ντελόρ.

Ο 32χρονος Γαλλοαλγερινός επιθετικός της Ουμ Σαλάλ, που το περασμένο καλοκαίρι είχε παίξει δυναμικά στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του τελικού του Qatar Stars Cup με αντίπαλο την Αλ Αραμπί.

On espère qu’il y a rien de grave pour Andy Delort 🤞🏼🙏🏼pic.twitter.com/43xx8kglsq — Ziad Fakhri (@ZiadFakhri_) January 6, 2024

Συγκεκριμένα, μόλις στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης και δέκα λεπτά μετά το γκολ που πέτυχε για το προβάδισμα της ομάδας του, ο έμπειρος φορ αισθάνθηκε μια αδιαθεσία, πέφτοντας δευτερόλεπτα μετά στο χορτάρι.

Αμέσως έγινε αντιληπτό το τι είχε συμβεί, με τους παίκτες των δύο ομάδων, αλλά και τα ιατρικά τιμ, να σπεύδουν στο σημείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, με τις εικόνες να είναι πραγματικά σκληρές, αφού ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φαίνεται και στο βίντεο πως είχε σπασμούς...

Ευτυχώς, λίγα λεπτά αργότερα, ο Ντελόρ ανέκτησε τις αισθήσεις του. Μάλιστα, δεν χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για περεταίρω εξετάσεις, με τον ίδιο να επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας του λίγο αργότερα για να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη του τελικού. Παιχνίδι και το οποίο πήρε η Ουμ Σαλάλ στην διαδικασία των πέναλτι!

