Η φοβερή αλλά όχι αρκετή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Χιούστον

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε τις καταπληκτικές εμφανίσεις αλλά οι Μπακς δείχνουν πως έχουν πρόβλημα γνωρίζοντας μία ακόμη ήττα, αυτή τη φορά με 112-108 στο Χιούστον.

O Greek Freak είχε 48 πόντους με 15/21 βολές, 15/23 δίποντα και 1/2 τρίποντα, συμπληρώνοντας τη στατιστική του με 17 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 τάπα και μόλις 2 λάθη σε 39 λεπτά, ωστόσο δεν είχε συμπαραστάτες.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την εμφάνιση του 29χρονου σούπερ σταρ απέναντι στους Ρόκετς:

