«Όχι» της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην ΑΕΚ για Λιούμπιτσιτς

Απέρριψε την πρόταση της ΑΕΚ για τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όπως αναφέρεται στην Κροατία.



Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν προσφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 24χρονου άσου (αγωνίζεται κυρίως ως εσωτερικός μέσος, αλλά μπορεί να παίξει και ως αριστερός μπακ ή χαφ), αλλά η εισέπραξαν αρνητικά απάντηση, σύμφωνα με το sportske.jutarnji.hr.

Ο τίτλος του ρεπορτάζ είναι «Η Ντινάμο αρνήθηκε εκατομμύρια ευρώ για τον Λιούμπιτσιτς», ενώ στο κείμενο γίνεται λόγος και για ενδιαφέρον της Λέτσε.

Υπενθυμίζεται ότι αναδείχθηκε από την αυστριακή Πόλτεν και το 2021 πήγε ως ελεύθερος στη Ραπίντ Βιέννης, με την οποία κατέγραψε 40 συμμετοχές, 4 γκολ και 7 ασίστ σε μια σεζόν.



Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ δαπάνησε 3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2022 και με τη φανέλα της μετρά 78 εμφανίσεις, 6 γκολ και 9 ασίστ.



Φέτος έχει ήδη 27 συμμετοχές, με 2 γκολ και 4 ασίστ, ενώ είχε παίξει σε όλο το 90λεπτο και στα δύο ματς με την ΑΕΚ.



Παρότι έπαιξε με τις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας, ο Λιούμπισιτς επέλεξε σε επίπεδο Ανδρών την Αυστρία, αλλά ακόμη δεν έχει κάνει ντεμπούτο.

