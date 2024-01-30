Λογαριασμός
Στις 6/2 η συζήτηση στο CAS για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Την επόμενη Τρίτη (6/2) θα συζητηθεί στο CAS η υπόθεση για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που δεν ολοκληρώθηκε

cas

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ενημέρωσε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ολοκληρώθηκε το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης της υπόθεσης ενώπιον του CAS για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, που δεν ολοκληρώθηκε.

Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο ακολούθησε την ταχεία διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς με την ανταλλαγή των έγγραφων υπομνημάτων και το CAS θα εκδικάσει την έφεση του Ολυμπιακού κατά της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ την επόμενη Τρίτη (6/2).

Υπενθυμίζεται πως μετά τον τραυματισμό του Χουάνκαρ από κροτίδα το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά, κατοχυρώθηκε στον Παναθηναϊκό με 3-0, ενώ ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε και με αφαίρεση ενός βαθμού, όπως και με δύο αγώνες κεκλεισμένων των θυρών.

