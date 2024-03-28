Προς αναβολή οδεύει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Προμηθέα για την Basket League.



Πρόκειται για αίτημα της αστυνομίας, που αναμένεται να γίνει δεκτό, καθώς ενημέρωσε τους αρμόδιους ότι δεν δύναται να εγγυηθεί για την ομαλή άφιξη και αναχώρηση των οπαδών του «τριφυλλιού» λόγω της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας.

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, θυμίζουμε, είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 την Κυριακή, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Προμηθέα έχει οριστεί για τις 21:00.

