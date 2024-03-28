Απόφαση για τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο χωρίς την παρουσία φιλάθλων πάρθηκε στη σημερινή σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στα γραφεία της ΕΠΟ.

«Έγινε μια σύσκεψη σήμερα. Σε αυτή τη σύσκεψη πήραμε αποφάσεις. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι πως η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να τηρεί την προκήρυξη. Όταν υπάρχει ομάδα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο τελικός γίνεται στον Βόλο. Ο Άρης δεν δέχεται να παίξει στο ΟΑΚΑ. Αφού δεν συμφωνούν οι ομάδες, πάμε στον Βόλο που λέει η προκήρυξη αλλά πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αν δεν τηρηθούν μέχρι ένα χρονικό σημείο θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε επιφυλάξεις ακόμη και με τον κόσμο λόγω επεισοδίων που μπορούν να συμβούν. Ο δήμαρχος Βόλου δέχεται με περίπου 11.000 φιλάθλους. Τώρα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Σήμερα η απόφαση είναι: Στον Βόλο ο τελικός χωρίς οπαδούς. Αν αλλάξουν οι προϋποθέσεις θα το δούμε. Θα πρέπει το γήπεδο του Βόλου να βελτιωθεί βάσει νόμου, σύντομα όμως για προλάβουμε και εμείς να αλλάξουμε απόφαση», είπε ο κύριος Μπαλτάκος.

Αναφορικά με το ΟΑΚΑ, απάντησε: «Σας είπα για το ΟΑΚΑ. Ο Άρης δεν δέχεται να παίξει εκεί που το χρησιμοποιούσε σαν έδρα ο Παναθηναϊκός. Η ΕΠΟ ασφαλώς μπορεί να συνδράμει οικονομικά για να βελτιωθεί το Πανθεσσαλικό».

