Κύπελλο μπάσκετ: Στον τελικό με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός - Νίκησε 91-77 τον Προμηθέα

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν, αλλά με ένα καλό δεκάλεπτο στο τέλος, πήραν τη διαφορά και τη νίκη

Ολυμπιακός μπάσκετ

Το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου μπάσκετ, όπου θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό, «σφράγισε» ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 91-77 του Προμηθέα.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Μπραζντέικις, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Προμηθέας με τους Ετσενίκε, Τζόουνς, Ρέινολντς, Χέιλ και Κάουαν. Με «όπλο» τα επιθετικά ριμπάουντ και τους Γουόκαπ και Μπραζντέικις, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στο +7 (9-2) στα πρώτα τρία λεπτά. Στη συνέχεια, οι Πατρινοί εξασφάλισαν τα ριμπάουντ και με τους Χέιλ και Κάουαν πλησίασαν στον πόντο (11-10), στο 5’. Οι Πειραιώτες έβγαλαν αντίδραση μέσα από την άμυνά τους, αλλά και με τον Φαλ μέσα από τη ρακέτα και με σερί 8-0, πήγαν αρχικά στο +9 (19-10), ενώ στη συνέχεια με τον Κάναν στο +10 (23-13), στο 9’. Στον εναπομείναντα χρόνο αμφότεροι ήταν άστοχοι, με τις βολές του Κάουαν να διαμορφώνουν το 23-15 της πρώτης περιόδου.

Με τον ορεξάτο Ρέινολντς ο Προμηθέας πλησίασε στο καλάθι (25-23) στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, με τον Πετρούσεφ να «ξεκολλά» τον Ολυμπιακό για το +5 (28-23), στο 13’. Οι Πατρινοί έσφιξαν ακόμη περισσότερο στην άμυνα και με τον Ρέινολντς «ζεστό» έξω από τα 6,75μ. πέρασαν μπροστά (29-30), στο 15’. Η απάντηση των Πειραιωτών ήρθε από τον Πετρούσεφ για το +3 (34-31), με τα επιθετικά ριμπάουντ και τους Ρέινολντς και Ετσενίκε να δίνουν στην ομάδα της Αχαΐας ξανά το προβάδισμα (35-36), στο 19’. Ωστόσο, στο τελευταίο λεπτό οι παίκτες του Μπαρτζώκα έβγαλαν τις άμυνες και με τους Λαρεντζάκη και Πετρούσεφ έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με σερί 5-0 και στο +4 (40-36).

Με μπροστάρη τον Ετσενίκε ο Προμηθέας έφερε το ματς στα ίσα (42-42), στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου μέρους. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός ανέβασε τις… στροφές του, κυρίως στην άμυνα και τρέχοντας ανοικτό γήπεδο με τον «καυτό» Κάναν έκανε επιμέρους σκορ 16-2, για το +13 (58-45), στο 25’. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης και με τον Πίτερς να μπαίνει και εκείνος στην… εξίσωση, η διαφορά ξέφυγε στο +18 (68-50), στο 28’. Στα τελευταία δύο λεπτά, επέστρεψε ο Κάουαν στο παρκέ για τους Πατρινούς, οι οποίοι απλώς μείωσαν ελαφρώς (70-55), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Πιο ελεύθερο και σε γρήγορο ρυθμό ήταν το ματς στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί σταθερά την απόστασή του (83-66), μέχρι το 34’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» χαλάρωσαν, κάνοντας πολλά λάθη, με τους Πατρινούς να μειώνουν σε 85-75, στο 38’. Στα τελευταία λεπτά, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έκαναν πιο σωστή διαχείριση και πήραν τη νίκη με το τελικό 91-77.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 40-36, 70-55, 91-77

Πηγή: sport-fm.gr

