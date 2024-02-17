Κύπελλο μπάσκετ: Στον τελικό με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός - Νίκησε 91-77 τον Προμηθέα

Το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου μπάσκετ, όπου θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό, «σφράγισε» ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 91-77 του Προμηθέα.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Μπραζντέικις, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Προμηθέας με τους Ετσενίκε, Τζόουνς, Ρέινολντς, Χέιλ και Κάουαν. Με «όπλο» τα επιθετικά ριμπάουντ και τους Γουόκαπ και Μπραζντέικις, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στο +7 (9-2) στα πρώτα τρία λεπτά. Στη συνέχεια, οι Πατρινοί εξασφάλισαν τα ριμπάουντ και με τους Χέιλ και Κάουαν πλησίασαν στον πόντο (11-10), στο 5’. Οι Πειραιώτες έβγαλαν αντίδραση μέσα από την άμυνά τους, αλλά και με τον Φαλ μέσα από τη ρακέτα και με σερί 8-0, πήγαν αρχικά στο +9 (19-10), ενώ στη συνέχεια με τον Κάναν στο +10 (23-13), στο 9’. Στον εναπομείναντα χρόνο αμφότεροι ήταν άστοχοι, με τις βολές του Κάουαν να διαμορφώνουν το 23-15 της πρώτης περιόδου.

Με τον ορεξάτο Ρέινολντς ο Προμηθέας πλησίασε στο καλάθι (25-23) στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, με τον Πετρούσεφ να «ξεκολλά» τον Ολυμπιακό για το +5 (28-23), στο 13’. Οι Πατρινοί έσφιξαν ακόμη περισσότερο στην άμυνα και με τον Ρέινολντς «ζεστό» έξω από τα 6,75μ. πέρασαν μπροστά (29-30), στο 15’. Η απάντηση των Πειραιωτών ήρθε από τον Πετρούσεφ για το +3 (34-31), με τα επιθετικά ριμπάουντ και τους Ρέινολντς και Ετσενίκε να δίνουν στην ομάδα της Αχαΐας ξανά το προβάδισμα (35-36), στο 19’. Ωστόσο, στο τελευταίο λεπτό οι παίκτες του Μπαρτζώκα έβγαλαν τις άμυνες και με τους Λαρεντζάκη και Πετρούσεφ έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με σερί 5-0 και στο +4 (40-36).

Με μπροστάρη τον Ετσενίκε ο Προμηθέας έφερε το ματς στα ίσα (42-42), στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου μέρους. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός ανέβασε τις… στροφές του, κυρίως στην άμυνα και τρέχοντας ανοικτό γήπεδο με τον «καυτό» Κάναν έκανε επιμέρους σκορ 16-2, για το +13 (58-45), στο 25’. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης και με τον Πίτερς να μπαίνει και εκείνος στην… εξίσωση, η διαφορά ξέφυγε στο +18 (68-50), στο 28’. Στα τελευταία δύο λεπτά, επέστρεψε ο Κάουαν στο παρκέ για τους Πατρινούς, οι οποίοι απλώς μείωσαν ελαφρώς (70-55), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Πιο ελεύθερο και σε γρήγορο ρυθμό ήταν το ματς στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί σταθερά την απόστασή του (83-66), μέχρι το 34’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» χαλάρωσαν, κάνοντας πολλά λάθη, με τους Πατρινούς να μειώνουν σε 85-75, στο 38’. Στα τελευταία λεπτά, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έκαναν πιο σωστή διαχείριση και πήραν τη νίκη με το τελικό 91-77.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 40-36, 70-55, 91-77

