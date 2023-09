Olympic Yacht Show 2023: Στον διεθνή χάρτη των μεγάλων yacht events

Το δικό της αναγνωρισμένο premium in-water show έχει αποκτήσει πλέον και η Ελλάδα, με το 3ο Olympic Yacht Show να σπάει νέο ρεκόρ συμμετοχών, επισφραγίζοντας την ένταξη του show στο διεθνές ημερολόγιο των μεγάλων yacht events.

Ένα ακόμα φθινόπωρο ξεκινάει με τις μεγαλύτερες εκθέσεις σκαφών να αναδεικνύουν τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς του yachting.

Το δικό της αναγνωρισμένο premium in-water show έχει αποκτήσει πλέον και η Ελλάδα, με το 3ο Olympic Yacht Show να σπάει νέο ρεκόρ συμμετοχών, επισφραγίζοντας την ένταξη του show στο διεθνές ημερολόγιο των μεγάλων yacht events.

Το Olympic Yacht Show που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ONDECK EVENTS στις 19–22 Οκτωβρίου, στις μοντέρνες και ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο, έχει καταστεί πλέον θεσμός αποτελώντας μία σημαντική πλατφόρμα επικοινωνίας της ελληνικής ναυπηγικής αγοράς.

Όπως δήλωσε ο Γεράσιμος Γερολυμάτος, επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής, «τα ελληνικά σκάφη πρέπει να έχουν το δικό τους show στην πατρίδα τους και να αποτελούν πόλο έλξης για τους ξένους αγοραστές και έναν από τους λόγους επίσκεψης στην έκθεση».

Η φετινή διοργάνωση του Olympic Yacht Show αναμένεται μεγαλύτερη και πλουσιότερη με περισσότερες κατηγορίες σκαφών, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες, καθώς και με παράλληλα happening & events που θα διοργανώσουν οι συμμετέχοντες με στόχο να ενημερώσουν αλλά και να διασκεδάσουν τους επισκέπτες.

Για μία ακόμα χρονιά η έκθεση θα δώσει τον λόγο σε αναγνωρισμένα ελληνικά ναυπηγεία με διεθνή προβολή, μεταξύ των οποίων Technohull, Rafnar Hellas, Ribco, Seafighter, Olympic Ribs, Onda Tenders, κ.α., τα οποία θα βρίσκονται σε περίοπτη θέση, παρουσιάζοντας τόσο τα νέα μοντέλα τους όσο και τις best-sellers δημιουργίες τους.

Εξίσου ανανεωμένο, μεγαλύτερο και πλουσιότερο θα είναι το σκηνικό και στο χερσαίο τμήμα της έκθεσης με πρωταγωνιστές κορυφαίες εταιρείες απ’ όλον τον κόσμο που ξεχωρίζουν για τις υπηρεσίες τους σε θέματα εξοπλισμού, τεχνολογίας και γενικότερα υποστήριξης σκαφών.

Το Olympic Yacht Show είναι το μοναδικό event στην Ελλάδα με σαφή προσανατολισμό στη μεσαία και μεγάλη κατηγορία, αναδεικνύοντας τα νέα μοντέλα προς πώληση που ανήκουν στην premium κατηγορία.

Εν αναμονή του πολυαναμενόμενου ραντεβού της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής του Yachting, η ONDECK EVENTS συνεχίζει με πυρετώδεις ρυθμούς τις προετοιμασίες για μία ακόμα πιο άρτια διοργάνωση που συγκεντρώνει όλη την αφρόκρεμα του κλάδου.

Η προπώληση εισιτηρίων για το 3ο Olympic Yacht Show ξεκίνησε μέσω της πλαφόρμας more.com by Viva.

Έχοντας κερδίσει την αμέριστη στήριξη της πολιτείας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Olympic Yacht Show 2023 που διοργανώνει η ONDECK EVENTS στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών, της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Δήμου Λαυρεωτικής.

