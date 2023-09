Sun: «Ντροπιαστική γκάφα από την ΕΠΟ»

Το απίθανο λάθος της ΕΠΟ με τις κάρτες τεσσάρων διεθνών έφτασε μέχρι την Αγγλία.

Βλέπετε, η Sun ασχολήθηκε με την υπόθεση, λόγω της εμπλοκής -κυρίως- του Κώστα Τσιμίκα μαζί με τους Δημήτρη Κουρμπέλη, Πέτρο Μάνταλο και Μανώλη Σιώπη.

«Ο άσος της Λίβερπουλ και τρεις συμπαίκτες του στην Εθνική έμεινε εκτός αποστολής λόγω μία απίστευτης γκάφας» ξεκινά το δημοσίευμα, που παρακάτω αναφέρει πως «οι τέσσερις παίκτες είχαν δεχτεί κάρτα στο ματς με την Ολλανδία. Αυτό οδήγησε σε μία ντροπιαστική γκάφα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, καθώς οι αρχηγοί της ομάδας νόμιζαν ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με το Γιβραλτάρ».

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος, ανέφερε πως «είναι ένα λάθος που το παραδέχθηκαν οι Κωνσταντινίδης και Φύσσας, θα ασχοληθούμε να αποφασίσουμε ποιος έφταιγε, τι έγινε και θα ανακοινώσουμε τις αποφάσεις τις επόμενες ημέρες. Αυτό το λάθος θα είχε συνέπειες αν δεν είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα, μπορεί να έχει συνέπειες στο μέλλον».

