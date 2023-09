Γκολφ και Ναυτιλία έλαμψαν για 9η χρονιά στο κορυφαίο Greek Maritime Golf Event

Η διοργάνωση στήριξε τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023 – Ο κορυφαίος θεσμός του γκολφ και της ναυτιλίας, το Greek Maritime Golf Event, που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως καλύτερη διοργάνωση γκολφ σε Ελλάδα και Κύπρο, επέστρεψε στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2023, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία για να συγκεντρώσει και πάλι κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας και ελληνικής ναυτιλίας.

Δύο ημέρες γεμάτες γκολφ

Για 9η χρονιά το Greek Maritime Golf Event χάρισε μοναδικές στιγμές και εμπειρίες στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στην πανέμορφη Πύλο.

Με σύμμαχο τον εκπληκτικό καιρό, την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε έναν αγώνα shotgun scramble στο The Bay Course, ενώ το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, η γκολφική δράση μεταφέρθηκε στο The Dunes Course για έναν ακόμα αγώνα shotgun scramble.

Η διοργάνωση φρόντισε και για τους non-golfers που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Golf Clinic και να μάθουν τις βασικές αρχές του Ολυμπιακού αθλήματος στο The Dunes Course.



Όλοι μαζί για έναν καλό σκοπό

To Greek Maritime Golf Event είναι ένα τουρνουά με σπουδαίο κοινωνικό έργο κάθε χρόνο. Φέτος, η κορυφαία διοργάνωση γκολφ εστίασε τις δράσεις της στην ενίσχυση του έργου που επιτελεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των φετινών βραβείων στους νικητές, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούσαν, απευθείας στη Φλόγα, αγοράζοντας λαχνούς και λαμβάνοντας μέρος σε κληρώσεις για πλούσια δώρα της λαχειοφόρου αγοράς του τουρνουά.

Το ποσό που συλλέχθηκε συνολικά διατέθηκε στη Φλόγα, η οποία συμπαραστέκεται στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους, αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα τους, μοιράζεται τους φόβους και τις αγωνίες τους, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα τους και διεκδικεί ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας αυτών των παιδιών.

Οι Auction Partners που συνέβαλαν με πλούσια δώρα στην υλοποίηση της λαχειοφόρου αγοράς ήταν οι Miele, Costa Navarino, The Margi, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, Iliada Sunset Suites, Namaste Boutique Apartments, Marmari Bay Hotel, Semeli Estate, Ogarden Suites, Grand Meteora Hotel, Platanos Steakhouse.

Παράλληλες δράσεις

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου η διοργάνωση υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες στο Welcome Cocktail by Marine Tours, υπό τους lounge ήχους του σαξοφώνου.

Τον κόσμο καλωσόρισε ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Marine Tours, του κορυφαίου ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ν.Α. Ευρώπη, με μακρά παράδοση στην κάλυψη των επαγγελματικών ταξιδιωτικών αναγκών της ναυτιλιακής κοινότητας (Marine & Offshore Travel). Η εταιρεία Marine Tours στηρίζει παραδοσιακά την διοργάνωση και αγκαλιάζει κάθε χρόνο τις δράσεις της, αλλά και τον φιλανθρωπικό της σκοπό.

Κατά τη διάρκεια της μοναδικής βραδιάς, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μοναδικά cocktail της Grey Goose και τη μεγάλη ποικιλία κρασιών, από όλη τη σειρά Ορεινός Ήλιος, της κορυφαίας ελληνικής οινοποιητικής μονάδας από τη Νεμέα Semeli Estate, από τον συντηρητή κρασιών της Miele, ο οποίος διατηρεί τα κρασιά στην ιδανική θερμοκρασία.



Μοναδική Εμπειρία Γκολφ

Η ομάδα παραγωγής του Greek Maritime Golf Event φρόντισε για την παροχή μιας πλούσιας εμπειρίας γκολφ καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Η ειδικά καταρτισμένη ομάδα της Miele Hellas, ήταν παρούσα στα γήπεδα προσφέροντας φρέσκο αλεσμένο καφέ, από κόκκους δικής της παραγωγής και καφετιέρες με δυνατότητα αναγνώρισης χρήστη, για το καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς επίσης, γευστικές δημιουργίες όπως πίτσες, τοστ γερμανικού τύπου με σύγκλινο Μάνης και σφέλα Μεσσηνίας, τυροπιτάκια και κοτόπιτες με χειροποίητο φύλλο, με την υπογραφή του Miele Chef της.

Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούσαν το πρωινό τους με ένα starting kit που περιείχε ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, κριτσίνια και παστέλι από τη Miele όπως επίσης, μοναδικές μπάρες δημητριακών χωρίς ζάχαρη του Daily Deli.

Όλοι οι παίκτες απόλαυσαν στους σταθμούς τροφοδοσίας, την αυθεντική ελληνική κουζίνα με μοναδικά σουβλάκια από ελληνικά κρέατα και φρέσκα φρούτα από τη Μεσσηνία από το Εστιατόριο Ποσειδωνία, εκλεκτά προϊόντα όπως γαλοπούλα και αυθεντικό παστουρμά Μιράν, ενυδατώθηκαν με το Minoa Water, το πρώτο ελληνικό νερό που συσκευάζεται σε χάρτινη ανακυκλώσιμη συσκευασία φιλικό προς το περιβάλλον, ήπιαν τα έτοιμα δροσιστικά cocktail Bombay Sapphire Gin & Tonic και τη μοναδική μεσσηνιακή μπύρα NEMA Beer και δοκίμασαν τον μεσσηνιακό χυμό από φυσικά συστατικά Άθη Ρόδι.

Οι γκολφέρ χρησιμοποίησαν για την προστασία τους τα πλούσια σε φυσικά συστατικά Messinian Spa αντηλιακά, που έχουν ως βάση το ελαιόλαδο Καλαμάτας και είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την εξαιρετική συλλογή των πούρων Habanos στο cigar station που είχε στηθεί. Τέλος, η Miele χορήγησε με ένα δώρο μεγάλης αξίας το Hole-In-One βραβείο της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο του φετινού event, ο αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer και διοργανωτής του Greek Maritime Golf Event, κ. Θάνος Καραντζιάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βλέπω τη ναυτιλιακή κοινότητα να μεγαλώνει κάθε χρόνο, να βρίσκεται συνέχεια δίπλα μας όλα αυτά τα εννέα χρόνια και να συνεχίζει να στηρίζει τις δράσεις και το έργο μας.Μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε και να πάμε ακόμα ψηλότερα τον κορυφαίο αυτό θεσμό. Οι παίκτες έδειξαν για ακόμα μία χρονιά τον ενθουσιασμό τους μέσα από το γκολφ, έζησαν μοναδικές στιγμές στα γήπεδα της Costa Navarino και συνέβαλαν έμπρακτα στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί ‘Η Φλόγα’. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους χορηγούς και συνεργάτες που βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του τουρνουά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη 10η επετειακή χρονιά, ορόσημο στην ιστορία της διοργάνωσης, με ακόμα περισσότερες εμπειρίες και εκπλήξεις για όλους».

Οι νικητές

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Heard, Παπαδοπούλου, John Gallagher. Τη βράβευση της πρώτης ομάδας πραγματοποίησε ο κ. Θεόφιλος Ξενακούδης Chief Commercial Officer / Managing Director, Piraeus-Greece της IRI/The Marshall Islands Registry, διεθνώς αναγνωρισμένης για την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών της και τον υψηλής ποιότητας στόλο της. Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα των Οικονόμου, Αγγελάκη, Τζιώτη, Σορώτου ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Χιωτόπουλου, Κανελλάκη, Δαλακούρα, Vezlihvtsev. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δόθηκαν δύο ακόμα ειδικά βραβεία.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μανουηλίδης κατέκτησε το βραβείο “Closest to the Pin” και ο Ταξιάρχης Vezlihvtsev το βραβείο “Longest Drive”. Στις νικήτριες ομάδες δόθηκαν premium bottles της Grey Goose, magnum delear bottles του Semeli Estate και bottles Bombay, ενώ σε όλους τους νικητές δόθηκαν πλούσια δώρα Messinian Spa. Ο νικητής του “Closest to the Pin” έλαβε τη συλλεκτική συλλογή ποτηριών Miele Riedel και ο νικητής του “Longest Drive” ένα club προσφορά της Handy Chart.

Κορυφαίες εταιρείες ανέδειξαν τη διοργάνωση

Στο Greek Maritime Golf Event συμμετείχαν μερικές εκ των σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στήριξαν τη διοργάνωση.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης ήταν η IRI/The Marshall Islands Registry.

Gold Sponsor ήταν η Mainline Shipping Company.

Silver Sponsors ήταν οι Aegean Baltic Bank, Arrow Hellas, DNV, Marine Tours και Swift Marine.

Official Sponsor ήταν η Miele.

Όλες οι μεταφορές έγιναν με απόλυτη ασφάλεια από τον Logistics Partner της διοργάνωσης, την DHL.

Official Supporters ήταν το Εστιατόριο Ποσειδωνία και η Grey Goose.

Official Clothing Partner ήταν η πρωτοπόρος σε τεχνικά αθλητικά είδη ένδυσης Under Armour, που έντυσε με το επίσημο t-shirt της διοργάνωσης όλους τους συμμετέχοντες και την ομάδα παραγωγής.

Official Beauty Partner της διοργάνωσης ήταν η Messinian Spa.

Official Water της διοργάνωσης ήταν το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης ήταν το Karalis Beach Hotel που προσφέρει πολυτέλεια και άνεση με θέα τον ιστορικό Όρμο του Ναυαρίνου, καθώς επίσης, τα Μιράν, Άθη Ρόδι, Daily Deli, NEMA Beer, Semeli Estate.

Audio Visual Partner ήταν η βραβευμένη εταιρεία παραγωγής Boo Productions.



Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώθηκε από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά.

Το Golf Production ανέλαβε το Sports Marketing Agency of the Year της ActiveMedia Group.

Tο σπουδαίο τουρνουά γκολφ απευθύνθηκε αποκλειστικά σε στελέχη της ναυτιλίας.

