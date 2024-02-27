Παναθηναϊκός: Με Σπόραρ, Μπερνάρ και Τσέριν στην αποστολή κόντρα στον Άρη

Την προετοιμασία του για το αυριανό (28/02, 21:00) εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.



Μετά τις δύο «κολλητές» εντός έδρας ισοπαλίες με Κηφισιά και Λαμία στο πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν απέναντι στους Θεσσαλονικείς να επιστρέψουν στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις ώστε να παραμείνουν κοντά στην κορυφή ενόψει και της έναρξης των playoffs.



Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης στο «Γ. Καλαφάτης» ο Φατίχ Τερίμ, ανακοίνωσε την αποστολή των «πρασίνων» για το αυριανό ματς, εκεί όπου επέστρεψαν οι Σπόραρ, Μπερνάρ και Τσέριν, με τον πρώτο να ξεπερνά τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.



Από την άλλη, εκτός έμειναν οι τραυματίες, Χουάνκαρ, Τζούριτσιτς, Γεντβάι, Βέρμπιτς, Μάγκνουσον και Πάλμερ – Μπράουν, όπως φυσικά και ο τιμωρημένος, Μπαρτ Σένκεφελντ.



Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λημνιός, Τσέριν, Μαντσίνι, Ούγκο, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Ακαϊντίν.

