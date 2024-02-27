Την προετοιμασία του για την αυριανή (28/02, 21:00) εκτός έδρας δοκιμασία με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ολοκλήρωσε ο Άρης.



Μετά το τέλος της σημερινής μεσημεριανής προπόνησης στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, ο τεχνικός των «κίτρινων», Άκης Μάντζιος, ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για το δύσκολο και απαιτητικό ματς με τους «πράσινους».

Εκτός για το αυριανό παιχνίδι έμεινε ολόγω τιμωρίας, ο ανέτοιμος,, αλλά και ο τραυματίας Πάρντο, όπως επίσης και οι Ντουκουρέ, Ρουπ, Ματαρίτα, Δεληζήσης, Χριστοδουλόπουλος, Κυριαζής, Αγοραστός.Κουέστα, Χουτεσιώτης, Οντουμπάτζο, Μοντόγια, Φεράρι, Φατόρε, Μπράμπετς, Ρόουζ, Βέλεθ, Νταρίντα, Βερστράτε, Ζουλ, Τζούρασεκ, Γκαρθία, Σουλεϊμάνοφ, Σαμόρα, Μπένετ, Μορόν, Ανσαριφάρντ, Φετφατζίδης, Παναγίδης.

