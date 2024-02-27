Ολυμπιακός: Εκτός προπόνησης Λαρεντζάκης και Γκος, αναμονή για Μήτρου-Λονγκ

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται μετ’ εμποδίων για τον αγώνα της Παρασκευής με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την Ευρωλίγκα (20:00). Η προπόνηση της Τρίτης έγινε με τρεις απόντες.



Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έμεινε εκτός καθώς ταλαιπωρείται από ένα οστικό οίδημα 5 χιλιοστών στον έξω μηριαίο κόνδυλο του δεξιού γόνατος), ενώ δεν προπονήθηκε και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος που έχει μυϊκό σπασμό οπίσθιου μηριαίου αριστερά.

Επίσης, οέχει άμεση πλήξη στην αριστερή ωμοπλάτη και μόλις αφιχθεί η αποστολή της Εθνικής από την Ολλανδία θα πάει στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.Η κατάσταση και των τριών εν όψει του αγώνα στη Λιθουανία θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολοι για την επανέναρξη της Ευρωλίγκας. Υπενθυμίζεται πως εκτός παραμένει ο, που χρειάζεται ακόμη αρκετό χρόνο για να επανέλθει.

