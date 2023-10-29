Δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο, αλλά κυριάρχησε στο δεύτερο και πήρε τη νίκη με 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης.

Οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν ρυθμό στο πρώτο μισό του αγώνα και είχαν ανούσια κατοχή, χωρίς να καταφέρνουν να «ξεκλειδώσουν» την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων.

Ωστόσο ο Σουλεϊμάνοφ έδωσε τη λύση στην ομάδα του Άκη Μάντζιου, βάζοντάς τη στη θέση του οδηγού στο 55’, ενώ ο ΠΑΣ αναγκάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο από 61’ και έπειτα, λόγω αποβολής του Τζίνο.

Ο Ζαμόρα διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 75’, με τον Άρη να πανηγυρίζει έτσι τη δεύτερη σερί νίκη του, ανεβαίνοντας στην 6η θέση της βαθμολογίας και περιμένοντας να δει πώς θα τα πάει ο ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό το βράδυ της Δευτέρας. Από την άλλη, ο ΠΑΣ την πέμπτη διαδοχική ήττα του, παραμένοντας κολλημένος στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμος με τον ουραγό Βόλο που έχει δώσει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε τους γηπεδούχους ο Άκης Μάντζιος, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του Βέλεθ, Σαβέριο, Ζουλ, Δεληζήση και Μάνου Γκαρθία. Ο Κουέστα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τον Οντουμπάτζο δεξί μπακ, τον Φεράρι αριστερό και τους Μπράμπετς, Φαμπιάνο δίδυμο στόπερ. Βερστράτε και Νταρίντα ξεκίνησαν ως τα δύο χαφ του Άρη, με τον Σουλεϊμάνοφ να έχει ρόλο δεξιού εξτρέμ, τον Κάρλσον αριστερού, ενώ ο Παναγίδης ξεκίνησε πίσω από τον Μορόν.

Ίδιο σύστημα και για τον Θανάση Στάικο, ο οποίος επέλεξε τον Κλέιμαν τερματοφύλακα, με τους Σόρια, Παντελάκη, Εραμούσπε και Τσαούση μπροστά του ως τετράδα στην άμυνα. Καραχάλιος και Ριένστρα ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Τζίνο σε ρόλο δεκαριού, τον Παμλίδη δεξιά, τον Τζίμα αριστερά και τον Ροσέρο ως πιο προωθημένο, αντικαθιστώντας τον Κόντε στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Πριν την έναρξη της αναμέτρηση κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θρύλων του άρη Γιάννη Ιωαννίδη και Γιάννη Μιχαλήτσου.

Χωρίς ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό τα πρώτα λεπτά, με τον Άρη να παίρνει από νωρίς την μπάλα στα πόδια του και τον ΠΑΣ να περιμένει στο δικό του μισό του γηπέδου, περιμένοντας να χτυπήσει με κάποια γρήγορη αντεπίθεση. Η πρώτη τελική του ματς ήρθε στο 5’, με ένα πολύ άστοχο μακρινό σουτ του Βερστράτε, ενώ στο 9’ ο Μορόν έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, με τον Νταρίντα να μην μπορεί να κάνει επαφή με την μπάλα και με τον Κάρλσον να σουτάρει ψηλά άουτ.

Στο 11’ ο ΠΑΣ απείλησε την εστία του Κουέστα για πρώτη φορά, μετά από υπέροχη συνεργασία Ροσέρο και Σόρια, με τον δεύτερο να κάνει τη συρτή σέντρα και με τον Οντουμπάτζο να κλείνει τελευταία στιγμή τον Τζίμα, ο οποίος είχε κάνει την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι και ήταν έτοιμος να σκοράρει. Στη συνέχεια ο Άρης πίεσε, έχοντας την μπάλα, αλλά αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στο να βρει την τελική πάσα που θα «ξεκλείδωνε» την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Στο 21’ ο Νταρίντα έψαξε με σκαφτή πάσα τον Κάρλσον, με τους γηπεδούχους να ζητούν πέναλτι για χέρι του Παμλίδη, με VAR και Μανούχο να λένε «παίζετε», εξηγώντας ότι η μπάλα βρήκε πρώτα στο πόδι του παίκτη του ΠΑΣ. Στο 23’’ ο Σουλεϊμάνοφ έκανε ωραία κίνηση από τα δεξιά και γύρισμα για τον Νταρίντα, με τον Τσέχο να πλασάρει με τη μία ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 33’ ο Μορόν βρήκε χώρο και έκανε την πρώτη τελική προσπάθεια εντός εστίας, με τον Κλέιμαν όμως να μπλοκάρει με άνεση, ενώ στο 34’ ο Οντουμπάτζο αποχώρησε με πρόβλημα τον ώμο, με τον Μοντόγια να τον αντικαθιστά.

Στο 37’ ο Άρης έφτασε κοντά στο γκολ, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Βερστράτε, κεφαλιά του Φαμπιάνο που έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι και αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΣ, ο Μορόν παραλίγο να επωφεληθεί, αλλά ο Κλέιμαν αντέδρασε έγκαιρα, βγαίνοντας από την εστία του και «καθαρίζοντας» τη φάση. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένταση μεταξύ των παικτών και με τον Μανούχο να δείχνει την κίτρινη κάρτα του σε Σουλεϊμάνοφ και Τζίνο.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τον Άρη να κυκλοφορεί την μπάλα, ψάχνοντας τρόπο να «ξεκλειδώσει» την πολυπρόσωπη άμυνα του ΠΑΣ. Στο 50’ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κλέιμαν έκανε κακή έξοδο, αλλά Μπράμπετς και Μορόν μπήκαν μαζί στη φάση και δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα προς την εστία. Ωστόσο, στο 55’ οι Θεσσαλονικείς πήραν το προβάδισμα, με τον Φεράρι να κάνει εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και με τον Σουλεϊμάνοφ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, σκοράροντας για πρώτη φορά με τη φανέλα του Άρη!

Μάλιστα, στο 61’ τα πράγματα έγιναν ακόμα δυσκολότερα για τους φιλοξενούμενους, με τον Τζίνο να βλέπει για δεύτερη φορά την κίτρινη κάρτα και να αποβάλλεται, έχοντας πάει επικίνδυνα και με τις τάπες του παπουτσιού του σε μια μονομαχία με τον Βερστράτε.

Έχοντας πλέον τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με το προβάδισμα και με παίκτη περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο, ο Άρης κυριάρχησε ψάχνοντας το δεύτερο γκολ με το οποίο θα εξασφάλιζε και το τρίποντο. Τελικά, αυτό ήρθε στο 75', μετά από φάση διαρκείας που ξεκίνησε με τον Κλέιμαν να αποκρούει μακρινό σουτ του Νταρίντα, στη συνέχεια ο Μενέντες σούταρε πάνω στον Εραμούσπε, πριν ο Ζαμόρα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0!

Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, με τον Ζαμόρα να έχει δοκάρι στο 87' με όμορφο φαλτσαριστό πλασέ και με τον Άρη να παίρνει ένα τρίποντο, χάρη στο οποίο ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Άρης (Μάντζιος, 4-2-3-1): Κουέστα – Οντουμπάζιο (34’ Μοντόγια), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Φεράρι - Βερστράτε, Νταρίντα (88’ Πάρντο) – Σουλεϊμάνοφ (88’Τζούρασεκ), Παναγίδης (63’ Μενέντες), Κάρλσον (63’ Ζαμόρα) - Μορόν.

Στον πάγκο έμειναν οι: Χουτεσιώτης, Χριστοδουλόπουλος, Ντουκουρέ, Φατόρε.

ΠΑΣ Γιάννινα (Στάικος, 4-2-3-1): Κλέιμαν - Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Τσαούσης - Καραχάλιος, Ριένστρα (83’ Κιάκος) – Παμλίδης (71’ Μπάλαν), Τζίνο, Τζίμας (83’ Λιάσος)- Ροσέρο.(83’ Έφορντ)

Στον πάγκο έμειναν οι: Αθανασίου, Κόντε, Πανάγου, Μπορταγκράι, Μπακαδήμας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.