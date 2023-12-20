Λογαριασμός
Νομικός σύμβουλος του Ολυμπιακού ο Κούγιας - Στα ΔΣ της Λίγκας με τον ρόλο του αντιπροέδρου

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλέξη Κούγια, γνωστοποιώντας τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα

Ολυμπιακός

Επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας με τον Αλέξη Κούγια η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν πως ο γνωστός ποινικολόγος αναλαμβάνει νομικός σύμβουλος του συλλόγου. Παράλληλα, στα ΔΣ της Λίγκας θα παρίσταται με τον ρόλο του αντιπροέδρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Αλέξιο Κούγια, ο οποίος αναλαμβάνει Νομικός Σύμβουλος της ομάδας μας.
Ο κύριος Κούγιας θα είναι και εκπρόσωπος της ομάδας μας στο συμβούλιο της Super League με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου».

Πηγή: sport-fm.gr

