Επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας με τον Αλέξη Κούγια η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν πως ο γνωστός ποινικολόγος αναλαμβάνει νομικός σύμβουλος του συλλόγου. Παράλληλα, στα ΔΣ της Λίγκας θα παρίσταται με τον ρόλο του αντιπροέδρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Αλέξιο Κούγια, ο οποίος αναλαμβάνει Νομικός Σύμβουλος της ομάδας μας.

Ο κύριος Κούγιας θα είναι και εκπρόσωπος της ομάδας μας στο συμβούλιο της Super League με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου».

