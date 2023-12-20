Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντόρτμουντ: Παρουσιάζεται ως ηθικός αυτουργός της... εξέγερσης κατά του Τέρζιτς ο Ρόις

O Mάρκο Ρόις παρουσιάζεται από γερμανικό Μέσο ενημέρωσης ως ο ηθικός αυτουργός της εξέγερσης των αποδυτηρίων στη Ντόρτμουντ, στην οποία οι παίκτες ζητούν την απόλυση του προπονητή, Έντιν Τέρζιτς

Μάρκο Ρόις

Mε «καζάνι που βράζει» μοιάζουν τα αποδυτήρια της Μπόρουσια Ντόρτμουντ. Όπως αναφέρει η γερμανική «Bild» οι Βεστφαλοί βρίσκονται σε βαθιά κρίση μετά τo τέταρτο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη στη Bundesliga, με τα σενάρια απομάκρυνσης του προπονητή, Έντιν Τέρζιτς, να φουντώνουν!

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, στα αποδυτήρια της Ντόρτμουντ ο Μάρκο Ρόις, «ξεσήκωσε» τους συμπαίκτες του προκειμένου να σηκώσουν... μπαϊράκι κατά του 41χρoνου τεχνικού!

Μάλιστα ένα δημοσίευμα και από το γερμανικό Sky Sports, σε εκτεταμένο του ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο αρχηγός της ομάδας, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Χανς-Γιοακίμ Βάτζκε, άσκησαν κριτική στον Τέρζιτς για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει στην ομάδα.

Θυμίζουμε ότι ο Τέρζιτς, υπήρξε τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ μέχρι το 2022, όταν και κάθισε στον πάγκο της και έκτοτε σε 71 ματς, μετρά 40 νίκες 16 ισοπαλίες και 15 ήττες, ενώ «πιστωνεται» και την απώλεια του περσινού τίτλου στην Bundesliga.


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο Μπορούσια Ντόρτμουντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark