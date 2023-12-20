Ντόρτμουντ: Παρουσιάζεται ως ηθικός αυτουργός της... εξέγερσης κατά του Τέρζιτς ο Ρόις

Mε «καζάνι που βράζει» μοιάζουν τα αποδυτήρια της Μπόρουσια Ντόρτμουντ. Όπως αναφέρει η γερμανική «Bild» οι Βεστφαλοί βρίσκονται σε βαθιά κρίση μετά τo τέταρτο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη στη Bundesliga, με τα σενάρια απομάκρυνσης του προπονητή, Έντιν Τέρζιτς, να φουντώνουν!

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, στα αποδυτήρια της Ντόρτμουντ ο Μάρκο Ρόις, «ξεσήκωσε» τους συμπαίκτες του προκειμένου να σηκώσουν... μπαϊράκι κατά του 41χρoνου τεχνικού!

Μάλιστα ένα δημοσίευμα και από το γερμανικό Sky Sports, σε εκτεταμένο του ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο αρχηγός της ομάδας, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Χανς-Γιοακίμ Βάτζκε, άσκησαν κριτική στον Τέρζιτς για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει στην ομάδα.

Θυμίζουμε ότι ο Τέρζιτς, υπήρξε τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ μέχρι το 2022, όταν και κάθισε στον πάγκο της και έκτοτε σε 71 ματς, μετρά 40 νίκες 16 ισοπαλίες και 15 ήττες, ενώ «πιστωνεται» και την απώλεια του περσινού τίτλου στην Bundesliga.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.