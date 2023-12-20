Ξανά χωρίς Πινέδα η ΑΕΚ - Αρκετές απουσίες και με Πανσερραϊκό

Από τη νέα χρονιά θα επιστρέψει στα παιχνίδια της ΑΕΚ ο Ορμπελίν Πινέδα.

Όπως επιβεβαιώθηκε από την αποστολή της «Ένωσης» για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, ο Μεξικανός δεν είναι ακόμα ετοιμοπόλεμος μετά τον τραυματισμό του.

Κατά συνέπεια έμεινε εκτός των επιλογών του Ματίας Αλμέιδα, όπως συνέβη και με τους Άμραμπατ-Σιντιμπέ (που επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών).

Όλες αυτές οι απουσίες προστίθενται σ’ εκείνες των Στάνκοβιτς, Αραούχο, Πόνσε, Πισάρο και Κάλενς, με μοναδικό παρήγορο για τον Αργεντινό τεχνικό ότι θα έχει στη διάθεσή του τον Μουκουντί.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΚ

