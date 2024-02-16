Ολυμπιακός: Νοκ άουτ για τον ημιτελικό ο Γουίλιαμς-Γκος

Μία δεδομένη απουσία θα έχει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου (17/2, 21:00).
Έπειτα από μόλις 45’’ παρουσίας στο παρκέ, στον προημιτελικό με το Περιστέρι bwin, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε, ο Αμερικανός γκαρντ έχει έναν μυϊκό σπασμό οπισθίων μηριαίων αριστερά και έτσι δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο ματς του Σαββάτου.
Αυτό σημαίνει ότι ο Γουίλιαμς-Γκος δεν έχει υποστεί κάποια σοβαρή ζημιά και έτσι έχει ελπίδες για να παίξει στον τελικό της Κυριακής (18/2) εφόσον προκριθούν οι Πειραιώτες, ενώ τη θέση του στη δωδεκάδα θα πάρει ο Ίγκνας Μπραζντέικις, ο οποίος είχε «κοπεί» στον προημιτελικό.
