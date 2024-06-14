Μικρή ανάσα δροσιάς θα υπάρξει από σήμερα, Παρασκευή με τον υδράργυρο να καταγράφει μικρή πτώση μετά το τριήμερο «φωτιά».

Επιπλέον, στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ στα βόρεια θα υπάρξουν νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές μέχρι τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι συνθήκες ευνοούν επίσης τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και την Κρήτη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει γενικά μικρή πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή θα φθάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, στο εσωτερικό της Στερεάς και της Πελοποννήσου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου τα φαινόμενα θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Από το απόγευμα βαθμιαία βελτίωση από τα δυτικά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αραιές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 34 στα νησιά Ιονίου και στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στην Κρήτη έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 36 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 36 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα βελτίωση.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και θα επανέλθει πρόσκαιρα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να εκδηλωθούν λίγες βροχές ή όμβροι στα βορειοανατολικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και κατά τόπους τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

