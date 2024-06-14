Τελευταία ημέρα στο σχολείο η σημερινή για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες, καθώς το τρέχον σχολικό έτος λήγει επίσημα σήμερα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά της επικράτειας.

Επιπλέον, σήμερα θα ολοκληρωθούν οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια, για την Α' και Β' τάξη.

Όσον αφορά στις Πανελλαδικές, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ σήμερα συνεχίζουν τις εξετάσεις τους, εξεταζόμενοι στα μαθήματα: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚΙΙ), Ψηφιακά Συστήματα.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους την επόμενη Δευτέρα, στις 17 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, ότι την ίδια ημέρα (17 Ιουνίου) ολοκληρώνονται και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων.

Πηγή: skai.gr

