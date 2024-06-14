Μετά από μία καταπληκτική σειρά ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, ο πρωταθλητής θα κριθεί οριστικά στο ΟΑΚΑ, όπου θα λάβει χώρα το Game 5 των τελικών της Stoiximan Basket League.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί στην κατάμεστη έδρα του τον Ολυμπιακό (21:15, ΕΡΤ3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), με τις δύο ομάδες να έχουν έναν και μοναδικό κοινό στόχο: τη νίκη που θα τις φέρει στην κορυφή της Ελλάδας!

Οι «πράσινοι», αρχικά, βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση στην αρχή της σειράς, καθώς έχασαν τα δύο πρώτα ματς σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε για μία ακόμη φορά χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει φέρει τα πράγματα στα μέτρα του, αφού θα παίξει το ματς που θα κρίνει τον τίτλο μέσα στην «καυτή» έδρα του, έχοντας ξεκάθαρο μομέντουμ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί μία τελευταία καλή εμφάνιση για την εξασφάλιση του τίτλου. Σε περίπτωση που τα καταφέρει, το «τριφύλλι» θα γράψει ιστορία, αφού η τελευταία ανατροπή από το 0-2 σε σειρά ήταν το μακρινό 2002, με «θύτη» την ΑΕΚ και «θύμα» τον Ολυμπιακό στους τελικούς.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός υπέστη μία μικρή «ψυχρολουσία» και καλείται να αντιδράσει. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δύο match ball σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ, όμως δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην «πίεση», με αποτέλεσμα να καλούνται πλέον να «σπάσουν» ξανά την έδρα του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR έτσι ώστε να κατακτήσουν τον τίτλο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται πλέον να ξανακάνει αυτό που έκανε πριν λίγους μήνες στη Βαρκελώνη, όταν και πέρασε από την έδρα της Μπαρτσελόνα σε Game 5 και προκρίθηκε στο Final Four. Αξίζει να σημειωθεί, ότι «διπλό» σε Game 5 τελικών έχει γίνει μόνο δύο φορές (1999, 2017) και αμφότερες από τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να επιλέξει και πάλι τον 7ο ξένο που θα «κοπεί» από το ρόστερ (Βιλντόσα ή Μπαλτσερόφσκι). Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα πέρα από το γνωστό του Μουσταφά Φαλ.

Τη τριάδα της αναμέτρησης αποτελούν οι Πουρσανίδης, Καρπάνος και Κατραχούρας. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία, δηλαδή, κλήρωση από την οποία θα προέκυπταν τα ονόματα των διαιτητών, αλλά έγινε ορισμός. Μια απόφαση από την ΕΟΚ που βρήκε και τις δύο ομάδες να διαφωνούν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:

Game 1: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 84-89

Game 2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 92-86

Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 83-76

Game 4: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 85-88

Game 5: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (14/06, 21:15, ΕΡΤ3)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.