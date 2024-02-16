Δένει τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη στο λιμάνι ο Ολυμπιακός!



Ο Κώστας Νικολακόπουλος επιβεβαίωσε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM την πληροφορία ότι υπάρχει προφορική συμφωνία της ομάδας με τον παίκτη ως το καλοκαίρι του 2026. Άμεσα θα πέσουν υπογραφές και θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η επέκταση του συμβολαίου του και επίσημα



Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, αφού εδώ και αρκετό καιρό οι επαφές των δύο πλευρών ήταν τέτοιες που οδηγούσαν μαθηματικά στη συγκεκριμένη κατάληξη.

