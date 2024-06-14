Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Πέμπτη κατέστρεψαν δυο περιπολικά ταχύπλοα και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) στην Ερυθρά Θάλασσα, τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και «αισθητήρα» συστήματος «αντιαεροπορικής άμυνας» σε περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Παράλληλα, το εμπορικό πλοίο Verbena, υπό σημαία Παλάου, ουκρανικής ιδιοκτησίας, που διαχειρίζεται πολωνική ναυτιλιακή εταιρεία, χτυπήθηκε, «για δεύτερη φορά σε 24 ώρες» από αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) των Χούθι, ενώ βρισκόταν στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το πλοίο είχε χτυπηθεί ήδη από δυο ASBMs των Χούθι, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και να ξεσπάσουν πυρκαγιές, ανέφερε χθες η CENTCOM, τονίζοντας πως ελικόπτερο που απονηώθηκε από αμερικανικό πολεμικό, το USS Philippine Sea (CG 58), παρέλαβε «σοβαρά τραυματισμένο» ναυτικό, μέλος του πληρώματός του, και τον μετέφεραν σε «συμμαχικό σκάφος» για του παρασχεθούν ιατρικές φροντίδες. Ούτε η εθνικότητα ούτε η σοβαρότητα της κατάστασής του διευκρινίστηκαν.

Οι Χούθι από την πλευρά τους ανέλαβαν χθες βράδυ την ευθύνη για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων το τελευταίο 24ωρο: εκτός της πυραυλικής επίθεσης εναντίον του Verbena στον Κόλπο του Άντεν, έβαλαν στο στόχαστρο τα πλοία SeaGuardian και Athina στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε εκπρόσωπός του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια.

Στην εξουσία στο μεγαλύτερο μέρος του βορρά της εμπόλεμης Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα -την κατέλαβαν το 2014-, οι αντάρτες, σύμμαχοι του Ιράν, λένε ότι δρουν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο εναντίον της Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Από τον Νοέμβριο, έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στο παγκόσμιο εμπόριο διά θαλάσσης στην περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας. Βύθισαν ένα πλοίο, κατέλαβαν δεύτερο, σκότωσαν τρεις ναυτικούς σε κάποιες από τις ενέργειές τους.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο διεθνή δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Άλλη ναυτική δύναμη, που βαφτίστηκε Ασπίδες, αναπτύχθηκε εξάλλου φέτος από την ΕΕ.

Και από τον Ιανουάριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δρώντας σε αρκετές περιπτώσεις σε συνεργασία με αυτές της Βρετανίας, πλήττουν θέσεις και εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη.

