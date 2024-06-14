Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως η χώρα θα υποδεχθεί και θα προσφέρει ιατρική περίθαλψη σε κάποια από τα χιλιάδες παιδιά τα οποία έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Πήραμε την απόφαση να προσφέρουμε ανθρωπιστική υποστήριξη σε παιδιά από την Παλαιστίνη, που θα ταξιδέψουν μαζί με τις οικογένειές τους στην Κολομβία για να τους προσφερθεί ιατρική περίθαλψη», ανακοίνωσε η υφυπουργός αρμόδια για τις Πολυμερείς Υποθέσεις Ελίζαμπεθ Τέιλορ Τζέι έπειτα από συνάντηση με τον πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο στη Στοκχόλμη, όπου κάνει επίσημη επίσκεψη.

Δεν διευκρίνισε για πόσα παιδιά πρόκειται, πότε θα μπορέσουν να φθάσουν στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, ούτε πώς θα μπορέσουν να φύγουν από την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπολογίζουμε στην υποστήριξη στρατιωτικού νοσοκομείου της Κολομβίας», ανέφερε πάντως, θυμίζοντας την «εξειδίκευση» του προσωπικού του υγειονομικού σώματος του κολομβιανού στρατού στην περίθαλψη τραυματιών πολέμου.

Ο σοσιαλδημοκράτης κ. Πέτρο -εξελέγη το 2022 κι είναι ο πρώτος πρόεδρος της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά- έχει επικρίνει επανειλημμένα τον πόλεμο που διεξάγει ο στρατός του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Μάιο, ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ και κατηγόρησε για «γενοκτονία» την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Μπογοτά θα πάψει να αγοράζει στρατιωτικό υλικό από το Ισραήλ, χώρα που συγκαταλεγόταν ως τώρα στους κυριότερους προμηθευτές της.

Το Σάββατο, ο Κολομβιανός πρόεδρος ανήγγειλε τη διακοπή των εξαγωγών άνθρακα από τη χώρα του στο Ισραήλ για όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

