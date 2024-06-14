Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα ισχυρίστηκε ότι η μη χρήση του συνταγματικού ονόματος της χώρας από την ίδια δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και δεν πρόκειται να προκαλέσει προβλήματα στη χώρα της.

«Να σας υπενθυμίσω ότι τα προσωπικά έγγραφα μου, το διαβατήριο, η ταυτότητα, όλα τα επίσημα έγγραφα της προεδρίας φέρουν το συνταγματικό όνομα. Είναι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και στο πλαίσιο του Συντάγματος. Είναι αλήθεια ότι κάθε δήλωση πολιτικών προσώπων που κατέχουν κρατικό αξίωμα ερμηνεύεται σαν επίσημη πράξη, αλλά ο καθένας μας έχει, σαν το σύμβολο γιν-γιανγκ, δύο πρόσωπα, το επίσημο και ένα άλλο.

Ως άνθρωπος έχω δικαίωμα, επαναλαμβάνω από την εποχή του Σωκράτη μέχρι σήμερα, στα πλαίσια της ελευθερίας και της σκέψης, της ελεύθερης έκφρασης της σκέψης, να εκφράζομαι όπως εκφράζομαι και δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί παραβίαση είτε του Συντάγματος είτε του διεθνούς δικαίου», ανέφερε η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις το βράδυ χθες Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Διαβαλκανικής στα Σκόπια.

Η ίδια εξέφρασε «χαρά», διότι στη σύνοδο συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο (σ.σ. με τον Γ. Γεραπετρίτη). Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθε. Επειδή καθυστέρησε η πτήσή του αφήσαμε χώρο για να μιλήσει τελευταίος. Τα μηνύματά του ήταν για την περιοχή, ότι πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να οικοδομήσουμε το κράτος δικαίου, να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο, να συνεχίσουμε εκεί που υπήρξαν πολύ σαφείς προσδιορισμοί στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης. Αυτές ήταν οι συζητήσεις.

Νομίζω ότι το κλίμα ήταν ευχάριστο, φιλικό, ήταν στη σύνοδο και η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, με τον οποία γνωριστήκαμε. Μου αρέσει που οι άνθρωποι από τα Βαλκάνια μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον όταν χρειάζεται», είπε η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Πηγή: skai.gr

