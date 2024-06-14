Στα «άδυτα» της αποχής βουτούν τα κόμματα με στόχο την ανάκαμψη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα κόμματα δεν μπορούν να φτάσουν στην επόμενη εκλογική μάχη αν δεν λύσουν τον γρίφο της «αποχής».

Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κλείσουν τις «μαύρες τρύπες» που προκλήθηκαν τόσο σε περιφέρειες όσο και σε επαγγελματικές και ηλικιακές ομάδες που τους γύρισαν την πλάτη. Τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν πέρυσι το καλοκαίρι 2.115.322 ψηφοφόροι και την Κυριακή που πέρασε 1.125.602.

Περίπου ένα εκατομμύριο γύρισαν την πλάτη στη γαλάζια παράταξη και ο προβληματισμός είναι μεγάλος. Θα ήταν ακόμα πιο έντονος αν είχαν μετακινηθεί σε κάποιο άλλο κόμμα και ειδικά σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Στην Πειραιώς εκτιμούν πως η κατάσταση είναι αναστρέψιμη αφού πρόκειται στην πλειοψηφία της για μια αποχή διαμαρτυρίας και για κόσμο που μπορεί να ξανακερδηθεί. Αυτός είναι ο λόγος, άλλωστε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να κάνει ένα άμεσο restart με λίφτιγκ στο υπουργικό συμβούλιο.

Τις ηλικιακές κατηγορίες 17-34 τις κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Από 35 έως 65+ η πλειοψηφία διατήρησε τα πρωτεία, ωστόσο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αναζητούνται όσοι δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Τα στοιχεία δείχνουν πως οι νέοι είναι η πρώτη ομάδα που θα πρέπει να κερδίσουν οι πολιτικοί σχηματισμοί.

Απογοητευτική η εικόνα και για τον ΣΥΡΙΖΑ που στις εθνικές εκλογές του 2023 τον στήριξαν 930.013 πολίτες, ενώ στις ευρωεκλογές 593.133. Προτεραιότητα για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι να βρει τις ομάδες του πληθυσμού που του γύρισαν την πλάτη.

Σύμφωνα με το exit poll τη βραδιά των εκλογών η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τον ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά στις εξής επαγγελματικές ομάδες: Αγρότες (28,2%), ελεύθεροι επαγγελματίες (28,2%), μισθωτοί δημοσίου (25%), μισθωτοί ιδιωτικού τομέα (23%), συνταξιούχοι (37,2%), νοικοκυριά (34,2%). Στις συγκεκριμένες κατηγορίες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σχεδόν έλαβαν τα ίδια ποσοστά που κυμαίνονταν από 9% έως 17%.

Στην Κουμουνδούρου, που μετρούν συνεχώς απώλειες, το να βρουν το κοινό που απομακρύνεται συνεχώς από το 2019 και μετά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.

Αυτό που κατάφεραν στις κάλπες που πέρασαν είναι μόνο να μειώσουν τη «ψαλίδα» από τη Νέα Δημοκρατία σε περιοχές της Αττικής χωρίς, όμως να αποφύγουν τη μείωση των ποσοστών τους.

Η αξιωματική αντιπολίτευση έχασε επειδή δεν κατάφερε να κερδίσει κόσμο που εξακολουθεί να βρίσκεται στην αδιευκρίνιστη ζώνη και στήριξαν το κόμμα τελευταία φορά το 2015.

Καλή δεν ήταν η εικόνα και για το ΠΑΣΟΚ που από τους 617.487 πολίτες που τον ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές κάλπες την Κυριακή που πέρασε έλαβε μόλις 508.399 σταυρούς.

Και αν η Νέα Δημοκρατία είχε περιθώρια απωλειών το ίδιο δεν ισχύει για την αντιπολίτευση.

Η μελέτη των περιοχών που η αποχή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ αποτελεί επίσης ένα πεδίο μελέτης.

Άνω του 70% γύρισαν την πλάτη στις κάλπες σε Λακωνία, Κεφαλονιά και Φλώρινα.

Σε ψηλά επίπεδα (άνω του 65%) ήταν η μη συμμετοχή σε Σέρρες, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Λέσβο, Αρκαδία, Ευρυτανία και Δωδεκάνησα. Συνολικά σε σχέση με ένα χρόνο πριν περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια πολίτες δεν πήγαν στα σχολικά παραβάν.

Η δικαιολογία πως επρόκειτο για μια κάλπη στην οποία το διακύβευμα δεν αφορούσε την επόμενη κυβέρνηση ακούγεται πειστικό. Και το γεγονός πως για πρώτη φορά μετά το 2014 οι ευρωκάλπες δεν στήθηκαν μαζί τις αυτοδιοικητικές συνεπώς το ενδιαφέρον ήταν μειωμένο.

Ο κίνδυνος του μηνύματος της συμμετοχής του 41,39% είναι η παγίωση μιας εικόνας αδιαφορίας. Δε μεσολαβούν, άλλωστε άλλες κάλπες μέχρι το 2027 και πιθανή πολύμηνη παραμονή των ψηφοφόρων στη «γκρίζα ζώνη» ενδεχομένως να λειτουργήσει αρνητικά.

Εκτός και αν τα κόμματα καταφέρουν και πάλι να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων μέσω παραγωγής ουσιαστικών πολιτικών προτάσεων. Δεν είναι τυχαίο πως σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε πριν από τις εκλογές 6 στους 10 πολίτες δήλωσαν πως πιστεύουν ότι η ψήφος τους δεν μπορεί να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση.

