Ποιο είναι το εργοστάσιο που καίγεται στην Κάτω Κηφισιά

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε εργοστάσιο της εταιρείας PAL Παλαμήδης στην Κάτω Κηφισιά. Η εταιρεία, η οποία κατασκευάζει μαγειρικά σκεύη ανήκει στον σύζυγο της πρώην αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα, Βασίλη Παλαμήδη.

Σε δηλώσεις της η κα Γκάγκα ανέφερε πως με βάση την ενημέρωση που είχε έως εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο.

Ποια είναι η PAL Παλαμήδης

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1947 ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής σκευών μαγειρικής, η οποία στην πορεία έγινε "Παλαμήδης ΑΕ". Το 1960 η διοίκηση προχώρησε στην εγκατάσταση νέου εξοπλισμού παραγωγής, με στόχο τα ανοξείδωτα είδη κουζίνας.

Το 1990 η εταιρεία επέκτεινε την προϊοντική σειρά της και ξεκίνησε να παράγει αντικολλητικά προϊόντα κουζίνας, ενώ τρία χρόνια αργότερα τα προϊόντα της άρχισαν να εξάγονται σε περισσότερες από 10 χώρες. Το 2008 πολλαπλασιάστηκαν οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας και επτά χρόνια αργότερα η μονάδα παραγωγής κουζινικών ειδών μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο.

